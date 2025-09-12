La campaña 'Vuelta al Cole' se alarga hasta el 27 septiembre
Roquetas de Mar ·Esta iniciativa parte desde el Ayuntamiento de Roquetas y de la Cámara de Comercio de Almería
J. Cortés
Roquetas de Mar
Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:56
El pasado 1 de septiembre arrancó la campaña la 'Vuelta al Cole' en el municipio de Roquetas de Mar. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y de la Cámara de Comercio de Almería, que permanecerá disponible hasta el 27 de septiembre, tiene como objetivo apoyar a los comercios de proximidad y premiar la confianza de los vecinos.
Con cada compra mínima de 12 euros en los establecimientos adheridos, los clientes recibirán una tarjeta rasca con la que podrán ganar vales directos de 10, 20 o 50 euros, además de experiencias, cenas, moda y ocio.
Asimismo, los comercios que se han adherido a esta iniciativa son los siguientes: Cosiendo Lunas, Papelera Papyros, Calzados Papos, DeAna, Narango, Dèscritorio Suministros, Centrotextil, Pescadería Amalia, Pizzería Ales y Patricia, Cervecería Victoria, Última Parada, Anna estilistas, Copyart, Parrón Estilistas, Papelería Libra, Paraisotourviajes, Real 13, Picking Pack Roquetas, Calzados Charlot, Papelería Cervantes, La Brújula de Oro, Joyería Centroro, Alicia Villegas, Darkla Beach S. L. , Bar Suzis, Bragalia, entre otros.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.