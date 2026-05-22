La campaña 'no es tan difícil' conciencia a los roqueteros sobre el reciclaje

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, continúa llevando a cabo distintas actividades enmarcadas dentro de la campaña ... de concienciación medioambiental 'No es tan difícil'. Se trata de una iniciativa destinada a promover el reciclaje y el cuidado del entorno natural, especialmente en playas y paseos marítimos, uno de los principales atractivos turísticos del municipio.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, explicó que esta acción se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y va ligada a la implantación de un sistema de recogida selectiva en las seis playas urbanas y paseos marítimos, con la instalación de un total de 42 ecopuntos fabricados con plástico reciclado, así como la sustitución de las papeleras existentes en las playas.

No es tan difícil

La campaña 'No es tan difícil' incluye píldoras de vídeo, cartelería informativa y diversas actividades participativas. En ellas, la jornada de limpieza de playas junto a Nacho Dean que se celebró la mañana de este jueves en la playa de Aguadulce.

Dean es un explorador y divulgador que dio la vuelta al mundo. Su objetivo es concienciar a la población más joven y a las familias para mejorar no solo nuestras rutinas, si no también la forma en la que interactuamos con la naturaleza.

Los concejales Amalia López Yélamos, Susi Ibáñez y Juan Carlos Muyor, participaron en esta actividad en la que se recordó la importancia de participar activamente en el cuidado de las playas, demostrando que reciclar y respetar el medio ambiente, efectivamente, no es tan difícil.

A su vez, el pasado 17 de mayo, Día Internacional del Reciclaje, el Ayuntamiento de Roquetas preparó una salida científica en barco desde el Puerto de Aguadulce dentro del proyecto Posidonia. Durante la actividad, un guía ambiental ofreció una charla divulgativa sobre las praderas de Posidonia oceánica y la calidad de las aguas del litoral de Roquetas.

Además, se recogieron muestras de agua que serán analizadas en laboratorio acreditado por ENAC. Dicho evento estaba previsto que comenzase a partir de las 10.00 horas de la mañana desde el Puerto de Aguadulce. Por la tarde, comenzó sobre las 18.00 horas.

Con esta actividad se pudo escuchar el mar, contar con datos que el ojo no ve: oxígeno, salinidad y ph, entre otros. Además, esta salda se convierte en dato, ya que cada muestra del 17 de mayo formará parte de la memoria oficial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.