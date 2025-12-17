Cambios en los contratos de basuras y en el plan de subvenciones, entre los temas del Pleno

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar iniciará la mañana de este jueves, 18 de diciembre, a las 08.00 horas, el último Pleno Municipal del ... año 2026, que será extraordinario. Una sesión plenaria que se antoja breve, debido a la inexistencia de ruegos y preguntas (habitual en este tipo de plenos, pero también con ausencia de mociones, tanto del equipo de Gobierno de Gabriel Amat como la de misma oposición.

Sin embargo, ello no quita que hay varios temas de interés para la ciudadanía. Dos de los principales temas serán la toma de conocimiento del Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente de 25 de noviembre de 2025, sobre la solicitud y aprobación de reajuste de anualidades al contrato administrativo de gestión de servicio público de limpieza viaria, recogida de basura, gestión de punto limpio de Roquetas y transporte de residuos a la planta de transferencias del Consorcio (punto 6).

Otro tema es la toma de conocimiento del Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Medio Ambiente, celebrada el 15 de diciembre de 2025, sobre la revisión de precios del contrato GPS de limpieza viaria, recogidas de basuras, gestión de punto limpio y transporte de residuos a la planta de transferencia (punto 7).

Siguiendo con los temas relevantes, destaca otro Dictamen relativo, en este caso, a la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Roquetas (punto 14). En total, hay unos 24 puntos en la Orden del Día de la sesión extraordinaria en la que cabe destacar el Dictamen relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al servicio de gestión del centro de atención socioeducativa (Escuela Infantil) denominado E. I. Las Amapolas (punto 12).

Cabe destacar también un Dictamen relativo al borrador del Convenio de Colaboración Administrativa entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y el Ayuntamiento de Roquetas para la Construcción y Financiación de un nuevo depósito de agua apta para el consumo en Aguadulce, además del nombrando de Antonio Lao, ex director del Diario de Almería, como Personal Eventual del Ayuntamiento de Roquetas.