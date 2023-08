«Te vas de vacaciones con el presupuesto que tenías en 2019 y todo vale más»

Javier Cortés Roquetas de Mar Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Santos Hernández (1982, Madrid) es una de las personas que mejor conoce el turismo de Roquetas de Mar, ya que cuenta con 25 años de experiencia en este sector con Almericar. Esta empresa se dedica a alquileres de vehículos, tanto furgonetas como turismos y monovolumenes. De hecho, es una de las más demandadas por los usuarios que se alojan en esta localidad entre los más de quince hoteles, apartamentos y apartahoteles. Con los datos recientes del estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los que consolida a Roquetas de Mar como el primer destino turístico de la provincia de Almería, el séptimo de Andalucía y en el puesto treinta y uno a nivel nacional, toma más relevancia aún si cabe su visión del sector.

–¿Cómo es el perfil de turista que ha llegado este verano a Roquetas de Mar?

–Malísimo. Ha cambiado mucho el tema del turismo ahora mismo en España. La gente en los dos años inmediatamente después de la pandemia tenían dineros ahorrados porque obviamente no habían podido salir, no podíamos salir a ningún lado. Y la gente que no salió de vacaciones, por aquel entonces tenía dinero. Esos dos años han venido bastante bien, al poder gastarlo. Eso sí, había menos gente porque se estaba recuperando el turismo, pero la que venía, lo hacía con un poco de poder adquisitivo. Los que habían estado ahorrando porque no se habían desplazado el año anterior de vacaciones, pues se lo podían gastar este año. Y ya este año ha vuelto otra vez a lo que éramos. El presupuesto que tenemos en la actualidad es el de toda la vida, porque no han subido los sueldos. Pero claro, todo ha subido. Entonces, te vas de vacaciones con el presupuesto que tenías normalmente en los años 2019, 2020 y 2021, y te encuentras con que ya vale todo más y te lo piensas mejor.

–Estos cambios, ¿cómo lo ha vivido su empresa?

–Como dueño de una empresa de alquiler de coches hemos tenido que subir las tarifas, porque nos han subido los aceites, también las piezas, los mantenimientos, los seguros, gasolina, seguridad social, porque al final todo sube...

–Al subir los precios, ¿la gente se lo piensa más que antes?

–Sí, a la gente no le suben al mismo ritmo el sueldo, y ¿qué hacen? Esperan a lo que está sucediendo ahora. Hoteles que están casi todos al 88 o 89% llenos, ¿pero por qué? La gente se está esperando a lo que se llama el 'last minute', que es, yo me espero, ya que antes nos íbamos quince días, pues ahora nos vamos siete días y algunas veces hasta esperamos a que haya ofertas especiales de última hora. Por eso lo del last minute, para cogerla y venirnos el fin de semana o venirnos cinco, seis o siete días, porque hay ofertas especiales, porque obviamente los hoteles no lo van cubriendo como lo hacían antes.

–¿Qué cambio ha habido en estos últimos años para el turismo?

–Antes, los touroperadores traían y, además, sabían que llegaba gente con paquetes de una semana o de dos semanas. Mismamente nosotros, los españoles, íbamos buscando vacaciones en agosto, ya fuese para la primera quincena o para segunda quincena. Y ahora ya no es así. La gente va buscando ofertas y en estos tiempos es muy fácil buscar ofertas por internet, en cualquier buscador referente de vacaciones puede darte información, que antes se ocupaban las agencias de viaje y se ven perjudicadas por eso mismo.

–Siguiendo con el turismo, ¿de qué zonas han venido los turistas este verano?

–Este año tenemos los vuelos de Polonia, República Checa, Eslovaquia y Luxemburgo, entre otros. De este último país nos llegan franceses, y alemanes también, aparte de luxemburgueses. Por otra parte, los ingleses que vienen con sus vuelos privados al igual que los belgas. En este año, por primera vez tenemos un vuelo de París que viene una vez a la semana, en cuanto a touroperadores extranjeros. También ha habido un poco de islandeses, pero que han venido para solo dos meses. Por lo general, el público es de Europa, concretamente de Centro Europa. Lo que nos está faltando es un vuelo directo desde Alemania, que los alemanes eran de los más importantes.

–Apenas me ha mencionado los turistas alemanes hasta ahora, ¿ocurrió algo en estos años?.

–El mercado alemán siempre ha sido históricamente el más fuerte que tenía Roquetas, nos llegaban a nosotros en autocares en los principios del año 2000. Hacían una parada, que a lo mejor era de una semana. Ya todo eso se ha perdido, ese mercado ya no viene con esa asiduidad.

-¿Se ha podido remediar este problema?

–Se hizo una intentona de contratar vuelos, con una cadena de hoteles de aquí, de Roquetas de Mar, y también desde Almería para poder traerse un vuelo de Alemania y no funcionó. Duró una temporada y a la siguiente ya se canceló.

–¿En cuanto al turismo nacional, ¿de qué zona suelen venir más a esta localidad?

–Hay un poco de todo. Este año lo que sí que tenemos es un vuelo también en verano, directo de Bilbao. Que creo que es hasta la primera semana de octubre. Y empezó me parece que fue en junio. Viene gente de varias zonas del País Vasco. Y luego, aparte, pues ya todos los que llegan en su coche. Nos llegan gente de Murcia, de Madrid, de Galicia.., hemos tenido gente de Galicia, Sevilla... De hecho, nos llega mucho de Andalucía, sobre todo del interior, de las costas no, porque ya tienen sus costas. pero del interior como es Córdoba, Sevilla, Jaén... Además, que también es importante el turismo con el que contamos habitualmente, el llamado residente, que ya tienen segundas residencias aquí, como gente de Granada, propiamente Jaén, y otras zonas cercanas a Roquetas de Mar.