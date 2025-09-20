La Cámara de Comercio de Almería y el Consistorio posiciona Roquetas como referente gastronómico A través de la Misión Inversa 'European Food & Tourism Business Connect' trae a perfiles de renombre del sector

Presentación del acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Roquetas.

Roquetas de Mar, recientemente nombrada Ciudad Gastronómica, se prepara para acoger desde este lunes 22 de septiembre y hasta el próximo miércoles la misión inversa 'European Food & Tourism Business Connect', una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Almería en el marco del programa Pyme Global, cofinanciado por Fondos FEDER y con la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a través de la marca 'Roquetas Ciudad Gastronómica'.

Durante tres jornadas, cinco líderes de opinión internacionales especializados en gastronomía, agricultura, turismo y comunicación recorrerán el ecosistema agroalimentario del municipio, con el objetivo de posicionar Roquetas como destino gastronómico internacional, destacando su modelo de producción sostenible, su riqueza culinaria y su capacidad de innovación.

Perfiles internacionales

Los participantes de esta misión inversa fueron seleccionados con el objetivo de aportar una mirada diversa y especializada sobre el turismo gastronómico y la comunicación agroalimentaria. Así, estarán presentes en la iniciativa Arno Meyer (Alemania), asesor de comunicación en Tip Berlin Media Group y organizador de eventos como el Frizzante Food & Drink Festival y el Berlinathon. Su presencia en Roquetas de Mar permitirá conectar el municipio con audiencias urbanas y creativas del norte de Europa.

Maura Maxwell (Reino Unido), redactora jefe de Fruitnet Media International es una figura clave en el periodismo hortofrutícola global. Dirige publicaciones como Eurofruit y Asiafruit y representa una oportunidad para proyectar el modelo agroalimentario de Roquetas de Mar en medios especializados de gran alcance internacional.

Otros países

Por su parte, Enrique Sancho (España), periodista y director de Open Comunicación, cuenta con una extensa trayectoria en medios turísticos y gastronómicos. Su enfoque divulgativo y su capacidad para generar contenido de alto impacto contribuirán a amplificar el mensaje de Roquetas como destino de excelencia.

José Juan Arias (Países Bajos), chef ejecutivo del histórico hotel Tivoli Doelen en Ámsterdam aportará una visión gastronómica y culinaria de la visita. Su cocina, que fusiona tradición mediterránea con técnica contemporánea, refleja el talento almeriense que triunfa en Europa.

Por último, Linda Di Somma (Italia), chef privada con formación en nutrición y experiencia en restaurantes Michelin, ofrece una cocina consciente y emocional. Su filosofía de «cocinar para el cuerpo y la mente» conecta con las tendencias actuales de bienestar y sostenibilidad.

Objetivos de la misión

'European Food & Tourism Business Connect' tiene como objetivo mostrar el tejido productivo local de Roquetas de Mar a través de visitas a invernaderos, cooperativas, centros de comercialización y laboratorios agroalimentarios, referentes en Europa como LABCOLOR.

Además, los perfiles visitarán también el Centro de Innovación Tecnológica de COEXPHAL (CIT COEX). Otro de los propósitos de la iniciativa es reforzar el valor gastronómico de Roquetas, mediante experiencias culinarias en restaurantes emblemáticos y showcookings con productos locales.

A través de estas tres jornadas de visitas, los organizadores pretenden generar contenido y testimonios internacionales, que impulsen la visibilidad del municipio costero en medios especializados y redes sociales, además de fomentar el diálogo entre tradición e innovación, destacando cómo la tecnología agrícola convive con prácticas tradicionales para lograr una producción responsable y de alto valor añadido, todo ello para beneficio de Roquetas y de la provincia de Almería.