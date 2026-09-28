Blas Fuentes realiza un emotivo pregón en honor a la Virgen del Rosario

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario acogió en la tarde de ayer el Pregón de Exaltación a Nuestra Señora del Rosario Coronada, uno de ... los actos que marcan el inicio de los cultos y celebraciones organizados por la Hermandad con motivo de las Fiestas Patronales de Roquetas de Mar, que tendrán su jornada central el próximo 7 de octubre.

El encargado de pronunciar el pregón este año fue José Blas Fuentes Mañas, fotógrafo y profesor de Derecho de la Universidad de Almería, quien ofreció una intervención profundamente personal en la que entrelazó recuerdos, fe, historia y vivencias familiares para explicar su vinculación con la Patrona de Roquetas de Mar. Desde el comienzo anunció su intención de compartir con los asistentes el porqué de su devoción a la Virgen a través de tres elementos que vertebraron su intervención: «experiencias, emociones y, sobre todo, personas».

Fuentes trasladó a los presentes a sus recuerdos de infancia y a las antiguas fiestas patronales, evocando los «cacharricos», las barracas, las manzanas de caramelo, las medias lunas de merengue, los paseos por una Plaza de la Iglesia llena de niños o las celebraciones que tenían lugar en la calle Real. Unos recuerdos que resumió como aquellos «días para sentirse roquetero».

El pregonero incidió también en la capacidad de la devoción a la Virgen del Rosario para unir a las distintas generaciones y barrios del municipio. En este sentido, recordó cómo alrededor de la Patrona se encontraban vecinos procedentes del Puerto, Las Lomas, Las Doscientas, La Cañaílla, el Barrio Bajo, la Norieta, El Parador, Aguadulce o El Solanillo, entre otros puntos de una Roquetas que ha ido creciendo con el paso de los años.

«Su manto será el Mediterráneo»

Uno de los momentos más evocadores del pregón llegó cuando Blas Fuentes se detuvo en los símbolos que acompañan a Nuestra Señora del Rosario en su salida procesional y en la estrecha relación de la Patrona con el paisaje y la identidad de Roquetas de Mar.

Al referirse al característico manto azul de la Virgen, el pregonero lo convirtió en una imagen del propio municipio: «Manto que será el mar Mediterráneo que baña nuestras costas, y los bordados de oro, destellos del sol sobre el rebalaje». Bajo ese manto, añadió, tienen cabida «felicidad, tristeza, esperanza y el recuerdo de los que ya no están».

También dejó algunas de las imágenes más singulares de su intervención al describir el paso de la Patrona por las calles de Roquetas. Fuentes comparó la medialuna de plata con una «jábega que navega» y su manto con una red capaz de recoger las plegarias de quienes la acompañan.

El pregón culminó ligando todos estos símbolos con la propia esencia de Roquetas de Mar, al señalar que el oro, la plata y el nácar adquieren su verdadero significado cuando se funden con una fe «de tierra, mar y sal de su pueblo de Roquetas de Mar».

Memoria y raíces de Roquetas

Durante el acto se presentó igualmente el cartel anunciador de los Cultos 2026, obra de Rogelio Montes, protagonizado por Nuestra Señora del Rosario Coronada junto al Niño y que anuncia la programación que se desarrolla del 26 de septiembre al 7 de octubre.

Montes explicó que para realizar el cartel quiso partir de su propia relación emocional con la Patrona y con las fiestas de Roquetas de Mar. «Para mí, la Virgen del Rosario es la memoria viva de nuestra gente y de nuestras raíces. Mirarla es un viaje a los recuerdos de mi adolescencia: a aquellas fiestas que se celebraban en la Avenida Juan Carlos, a los días de risas con los amigos y a ese primer e inolvidable sabor a libertad que solo se siente a esa edad, cuando octubre llenaba las calles de vida.

«Siempre me ha fascinado la presencia de la talla y, muy especialmente, el azul de su manto. Sin duda, un color que se funde de forma natural con el Mediterráneo y nuestra costa, como si llevara prendido el propio mar que abraza a Roquetas y que ha cobijado a tantas generaciones. Gracias a la Hermandad por darme esta oportunidad, ha sido una experiencia preciosa».

Una reflexión que conecta precisamente con una de las imágenes centrales empleadas por Blas Fuentes durante su pregón, al identificar el azul del manto de la Patrona con el Mediterráneo y con el paisaje que forma parte de la identidad de Roquetas de Mar.

A lo largo de los próximos días continuarán los Cultos de Patronazgo, con el rezo y meditación diaria del Santo Rosario antes de la celebración de la Eucaristía, la participación de diferentes sacerdotes de las parroquias del municipio y la imposición de medallas a nuevos hermanos.

La programación culminará el 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, con los actos centrales en honor a la Patrona y Alcaldesa Perpetua de Roquetas de Mar y su tradicional salida procesional por las calles del municipio.

Al acto de presentación y pregón asistió la concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, acompañada por concejales del equipo de Gobierno, así como por responsables, integrantes de la Junta de Gobierno y miembros de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario Coronada y representantes de otras hermandades.

La velada concluyó con un emotivo broche musical a cargo del Coro de la Virgen del Rosario, cuyas voces acompañaron el final de un acto que abre unos días especialmente significativos para la Hermandad y para numerosos vecinos de Roquetas de Mar.