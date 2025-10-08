Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del pasado pleno. IDEAL

Bizum para pagar tasas y la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia, temas del Pleno de Roquetas

Este jueves, a las 9.00 horas, el Ayuntamiento prepara una nueva sesión plenaria con hasta 17 puntos en el orden del día

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:12

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebra un nuevo Pleno municipal ordinaria durante este jueves 9 de octubre a partir de las 9.00 horas de la mañana. Una sesión plenaria que cuenta con 16 puntos, más el turno de ruegos y preguntas, habituales en las sesiones ordinarias.

Dentro de los puntos destaca la toma de conocimiento del escrito presentado por los integrantes del Grupo Municipal de Vox para designar al nuevo portavoz de la formación ultra. También destaca un dictamen relativo al reconocimiento extrajudicial de créditos en ejecución del acuerdo, por el que se declara la inexistencia jurídica del contrato de servicio de gestión del Centro de Atención Socieducativa (Escuela Infantil) denominado E. I. Las Amapolas, y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas celebrada el 9 de septiembre de 2025 relativo a la aprobación de la Cuenta General.

Asimismo, el Pleno votará sobre ocho propuestas, una de ellas es una moción conjunta suscrita por el Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Grupo de Almería Avanza y el Grupo de Izquierda Unida - Podemos relativa la adhesión a la Declaración Institucional de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) sobre el '15 de Octubre, Día de las Mujeres Rurales', una de las fechas destacadas de este otoño.

Las otras mociones son relativas a cuestiones tan dispares como pueden ser la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia, sobre exigir responsabilidades y una auditoría urgente sobre los fallos del Sistema Cometa. Estas dos últimas mociones presentadas por el Partido Popular. Por otro lado, la oposición plantea entre otros temas: una propuesta de uso cultural para la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce, y una propuesta para la habilitación de bizum como medio de pago de tasas, impuestos y demás ingresos municipales del Ayuntamiento de Roquetas.

Como penúltimo punto, antes de empezar con el turno de ruegos y preguntas, estará el número 16 con la dación de cuentas de las actas de la Junta de Gobierno Local celebradas los días 2, 8, 16, 22 y 29 de septiembre.

