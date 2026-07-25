'Las Bichotas' se pasan al voleibol

El municipio de Roquetas de Mar ha sido escogido como escenario del primer encuentro deportivo para mujeres lesbianas y bisexuales de Almería, evento organizado por ... la primera asociación LBT de la historia de la provincia de Almería, 'Bichotas Lab'. Se trata del primer torneo deportivo que organiza esta entidad, con sede en Vera, y que se realizará la mañana de este domingo, a partir de las 11.00 horas, en la playa de La Sirena ubicada entre el Chiringuito Piropo y 'The Beach Club'.

Un campeonato que nace con el objetivo de crear puntos de encuentro y espacios seguros para mujeres, tanto como lesbianas, bisexuales y también heteras. De hecho, también está preparado también para el colectivo Flinta, que es un colectivo que reúne a mujeres, lesbianas, intersexuales, no binarias, transgénero y agénero. El objetivo, en palabras de la presidenta de la asociación, María Vega, es «conseguir que nos conozcan como ese punto de encuentro para también conocer gente nueva y sobre todo crear nuevas amistades».

El I Torneo de Voleibol de Bichotas Lab contará con el voleibol como actividad principal, pero la asociación ha pensado en un formato más llevadero para que las asistentes puedan disfrutar al máximo de esta experiencia. Desde porterías de fútbol hasta palas y minijuegos además de música para tener un bonito recuerdo de este torneo, para el que cada persona participante la inscripción costaba unos cinco euros incluyendo una consumición y picoteo, sea fructífera.

Asimismo, el torneo, que ya a primeras horas de la tarde del viernes contaba con una quincena de inscritas, estará conformado por grupos de dos personas y tendrá un premio para la pareja ganadora de dicha cita deportiva.

Además, María Vega indica que hay que llevarse «ropa deportiva, cómoda y muchas ganas de pasárselo bien. Ya todo lo demás nosotros lo ponemos. Si quieren venir también con bikini, perfecto, por si se quieren bañar en la playa porque hará calor».

Crear comunidad

Este evento forma parte de 'Bichotas Sports', un proyecto promovido por la propia asociación con el objetivo de fomentar la convivencia entre mujeres lesbianas y bisexuales de la provincia de Almería, a la vez que se aprovecha para crear una comunidad más grande haciendo deporte.

Este torneo de voleibol es el primero, pero no será el único relacionado con la rama deportiva, ya que la asociación ha recibido invitaciones para participar en torneos de pádel y de rugby, entre otros, y ya están viendo el calendario para tomar decisiones con respecto a próximos campeonatos.

A su vez, Roquetas de Mar será el escenario de este primer campeonato deportivo, pero ya se vislumbran otras zonas para intentar llegar a todos los rincones posibles de la provincia. Bichotas Lab, sin embargo, no descasa, ya que al finalizar este campeonato ya estará preparando el próximo evento que se celebrará el próximo sábado 8 de agosto en Vera, que es el desfile Vera Playa con Orgullo.

Un evento, que se pospuso por el incendio trágico de Bédar y Los Gallardos, y que finalmente se traslada al 8 de agosto contando con al menos 14 carrozas, siendo una de ellas liderada solo por mujeres, la primera de la historia de la provincia de Almería, gracias a Bichotas Lab.

Esta carroza contará con 30 mujeres y tendrá un recorrido en todo lo que es la costa de Vera playa, llegando a a un punto final que es donde se celebrarán espectáculos en directo y otros eventos. Al evento asistirá el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vera y les presentará las asociaciones.

Bichotas Lab empezará antes de los previsto (se espera que el desfile comience a las 20.00 horas), ya que desde las 18.00 horas, la asociación tiene prevista una previa para que se conozca la gente que solo se conozca por redes sociales y ya partirá el desfile con el recorrido previsto hasta que finalice por Vera Playa.

Proyecto pionero

Bichotas Lab nació el pasado mes de diciembre de 2025 con el objetivo de cubrir una carencia existente en la provincia, que no es otra que contar con espacios seguros para mujeres, ya fueran lesbianas y bixexuales, y poder hacer distintos tipos de actividades como este torneo de voleibol, tardeos, quedadas y otro tipo de actividades para representar a las mujeres.

Una asociación que está ubicada en Vera Playa, siendo el municipio veratense uno de los que cuenta con la insignia Redd (Red Española de Destinos por la Diversidad), que es la placa que reconoce como referente turístico inclusivo y seguro para el colectivo LGTBIQ+.

Una asociación, conformada por la presidenta, María Vega; vicepresidente, Ignacio Limones; secretaria, Blanca Valentín, y la tesorera Ruth Vega, y que cuenta con más de 110 personas en el grupo de WhatsApp y cerca de 1.000 seguidores en Instagram, creciendo en redes y en persona, ya que solo en la primera fiesta que organizó Bichotas Lab reunió a 400 mujeres.

Además, la asociación cuenta con apoyo del Ayuntamiento de Vera, Almería y Roquetas de Mar, y participó en la presentación del Orgullo de de Almería y de Vera, en Madrid. Todo ello con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres en la provincia, y que mejor que hacerlo a través de actividades deportivas que unen para toda la vida.