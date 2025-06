Bendodo pide al Gobierno un nuevo cuartel y más efectivos de Cuerpos de Seguridad para Roquetas

J. Cortés Roquetas de Mar Sábado, 14 de junio 2025, 21:39 Comenta Compartir

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, denunció este sábado en Roquetas de Mar el «castigo permanente» del Gobierno de España hacia esta localidad gobernada por el Partido Popular, con Gabriel Amat como alcalde, y pidió un nuevo cuartel de la Guardia Civil y más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para Roquetas.

Bendodo, que mantuvo una reunión con el presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, el alcalde roquetero, Gabriel Amat, y concejales de la corporación municipal, subrayó que el Gobierno incumplió su promesa con esta localidad pese a ser un «clamor» por parte del Ayuntamiento y de los vecinos la necesidad de dotar de más infraestructuras y más efectivos a esta ciudad.

Nuevo cuartel

El vicesecretario de Política Autonómica del PP recordó en su intervención como el Gobierno del Partido Popular impulsó la creación de un nuevo cuartel de la Guardia Civil hace más de 20 años. Sin embargo, lo único que hizo Marlaska fue visitar el municipio en campaña, anunciar la comisaría y después olvidarse de ella. «Estamos ante la Operación Marlaska. El ministro viene a Roquetas de Mar en las últimas elecciones municipales de 2023. Anuncia una comisaría y después si te he visto no me acuerdo», denunció.

Para Bendodo faltan hechos como los de Juanma Moreno con el hospital de Roquetas de Mar, «una infraestructura que pronto será realidad y que llevaba 15 años metida en un cajón, como los de Javier Aureliano García al frente de la Diputación, o como los de Gabriel Amat en el Ayuntamiento».

En este sentido, el vicesecretario de Política Autonómica del PP recordó que gracias a la gestión de Gabriel Amat, Roquetas de Mar se sitúa a la cabeza del ranking nacional como la localidad que más rápido paga a sus proveedores, tan solo 4,2 días. Y en el caso de la Diputación de Almería, con Javier Aureliano García, se alcanzó recientemente un hito histórico al tener deuda cero y a la misma vez llevar a cabo proyectos importantes en materia de agua, despoblación, cultura, patrimonio, y generar nuevas oportunidades turísticas como es la rehabilitación del Cortijo del Fraile.

Congreso Nacional

Por su parte, el presidente provincial del PP, Javier Aureliano García, destacó que el Partido Popular de Almería está «unido, fuerte y engrasado» y que de cara al próximo Congreso Nacional que se va a celebrar en Madrid a principios de julio «vamos a apoyar a Feijóo para que llegue a la Moncloa y consiga gobernar en nuestro país, no por el bien del PP, sino por el bien de Almería, Andalucía y España».

«En Almería contamos con el apoyo de la Junta de Andalucía, de la Diputación, pero necesitamos un Gobierno de España que sea fuerte, honesto y que defienda los intereses de nuestra provincia», subrayó el presidente de la Diputación Provincial.

Finalmente, el presidente de honor del Partido Popular de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, puso en valor el trabajo que el PP está haciendo a nivel nacional, en Andalucía y en Almería y lamentó la situación que se está produciendo hoy en nuestro país, donde «nunca la política había estado tan desprestigiada».

Por su parte, Gabriel Amat, alcalde del municipio, concluyó agradeciendo a Elías Bendodo su compromiso con la provincia y con la localidad de Roquetas y se mostró convencido que muy pronto el PP volverá a gobernar en España y Almería y Roquetas estarán en la agenda del Gobierno de España.