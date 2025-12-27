Un Belén que se inspira en Roquetas

Una época donde las familias se juntan para comer y disfrutar, donde los turrones, mazapanes y polvorones son unos «aliados temporales», donde los paseos por ... las calles, que se encuentran engalanadas de luces, se convierten en escenarios mágicos e ilusionantes para los más jóvenes.

Unas fechas que son propicias para organizar actividades tan variopintas como cuentacuentos, hinchables, puestecillos navideños, atracciones, pero que siempre se encuentra una actividad que es la base de esta tradición como es el Nacimiento de Jesús, que es la de crear tu propio Belén en casa y visitar los Belenes que realizan tanto iglesias, como asociaciones como ayuntamientos.

Y si hay un Belén que recoge tanto el Nacimiento de Jesús, como la venida de los Reyes Magos con el incienso, mirra y oro, decorados de Egipto y de otros pasajes bíblicos y además le añade monumentos y simbología de la provincia de Almería ese es el Belén Municipal de Roquetas de Mar, que se encuentra al entrar en el Castillo de Santa Ana.

Un Belén 100% roquetero

Este Nacimiento, que se ha encargado de hacerlo varias hermanos de la Hermandad del Cristo del Mar de Roquetas, cuenta con varios lugares emblemáticos del municipio costero como es el Faro de Roquetas, el propio Castillo de Santa Ana, la procesión marítima de la Virgen del Carmen y Santa Ana, además del Puerto de Roquetas y Las Salinas, convirtiéndose en uno de los belenes más llamativos de la provincia, que también cuenta con una réplica de la Alcazaba de Almería.

Además, este año, la Hermandad ha seguido la continuación que se propusieron años atrás y es la de innovar en este Belén, que este año ha contado con la incorporación de un gran galeón que ocupa una parte importante de la superficie del Belén, con el objetivo de hacerlo más llamativo, que la gente pueda ver novedades, pero siempre sin perder ni un ápice lo que conlleva realizar el Nacimiento de Jesús y los pasajes bíblicos que acompañan a este acontecimiento.

Una ardua tarea que han realizado cinco personas durante cuatro o cinco horas en mes y medio. Juan Carlos Rodríguez de la Cruz, Paco Utrera Fernández, Juan Hernández Luque, Jesús Manuel Serrano Martínez y José Gutiérrez. Para realizar este Belén, según cuenta José Gutiérrez a IDEAL, «hay que hacer un proyecto y una maqueta en la que incluimos las novedades de cara al año siguiente. Se prepara previamente todo». Un trabajo del que se encargan los hermanos de la Hermandad del Cristo del Mar con mucha ilusión.

¿Qué se encuentra en el Belén?

Entre monumentos y centenares de figuras cabe destacar, que un galeón preside y divide el Nacimiento de Jesús haciendo honor a la procesión del Cristo del Mar, también se puede contemplar una zona egipcia totalmente remodelada o incorporaciones al séquito de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente como los elefantes junto con enclaves principales del municipio ya mencionados como el Puerto de Roquetas, Las Salinas, el Castillo de Santa Ana o el Faro.

Pero, sin duda alguna, uno de los principales atractivos de esta Nacimiento es la representación de la procesión marítima de la Virgen del Carmen y Santa Ana, una de las festividades más arraigadas del municipio que además están declaradas de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Asimismo, el Belén Municipal de Roquetas de Mar ocupa una superficie de 210 metros cuadrados en los que se concentran más de 2.000 figuras y cinco puntos de caída de agua.

Entre esas figuras hay al menos 70 figuras en movimiento, además destacan panaderos, artesanos, pescadores, lavanderas, romanos, herreros, los propios Reyes Magos, cuidadores de animales salvajes. Otro de los temas mejor cuidados son los animales, en donde prácticamente hay de todo tipo: camellos, gallinas, cerdos, cabras, ovejas, elefantes, tigres, burros, caballos, patos, ocas y cisnes.

También hay distinta vegetación que discurre por el Belén, como palmeras, más árboles y flores, además de cinco puentes y mas de 50 casas distribuidas a lo largo de los 210 metros que cuenta de extensión el Belén Municipal.

Novedades del próximo año

José Gutiérrez, Hermano Mayor de la Hermandad del Cristo del Mar y Técnico de Farmacia comentaba para IDEAL algunas de las novedades del próximo año con respecto al Belén Municipal de Roquetas de Mar.

«El año que viene va a ser una zona visitable, en el cual va a poder venir la gente al Belén y entrará dentro del mismo. Será poca la zona que se pueda entrar a través de una gruta», una zona del Belén que no se permitirá que se fotografíe, que será «una experiencia única», y que para ello interviene un imaginero (artista especializado en esculpir y pintar imágenes) de prestigio a nivel nacional.

Además, se ampliará el mar y el Belén contará con más barcos de los que hay en la actualidad, pasando de los dos existentes a cuatro embarcaciones.

Respecto al horario, el Belén Municipal permanecerá abierto al público hasta el próximo 6 de enero en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas de martes a sábado, excepto domingos y festivos cuyo horario será de 11.00 a 13.00 horas. Los lunes el Castillo de Santa Ana permanecerá cerrado al público.