BeerFest llega a Roquetas con música, food truck y cerveza internacional

BeerFest llega a Roquetas de Mar esta Semana Santa. Desde este Miércoles Santo, 2 de abril, hasta el próximo domingo de Resurrección, el 5 de ... abril, la Urbanización se convierte en el punto de encuentro para disfrutar de la Feria Internacional de la Cerveza: un plan diferente para vivir estos días con sabor, música y ambiente.

Música en directo, food trucks, cervezas internacionales y un gran ambiente serán los ingredientes de este evento festivo en la localidad de Roquetas de Mar. En concreto, Beerfest se ubicará durante estos días en la Carpa Parking Club Tropicana, con un horario que va desde las 13.00 horas hasta las 17.00 horas, y desde las 20.00 horas hasta las 01.00 horas, y que la entrada es gratuita.

Cabe destacar, que este evento contará con una gran gama de cervezas, tanto nacionales como internacionales: Franciskaner, Spaten y Beck's(Alemania), Corona Extra y Modelo (México), Stella Artois (Bélgica), Budweiser (Estados Unidos), y San Miguel y San Miguel Magna (España), Brutus (España/Alemania) y Quilmes (Argentina), además de diversos productos gastronómicos para disfrutar estos días de Semana Santa.