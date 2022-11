Barrionuevo insinúa que hay irregularidades en su área que Amat promete investigar

El Pleno solicitado por la oposición para que Francisco Barrionuevo, concejal de Turismo y Playas, explicara su denuncia sobre la supuesta falsificación de su firma, dejó este jueves muchas más preguntas que respuestas. El edil no solo habló de los hechos denunciados hace unos días ante la Policía Nacional de la capital, sino que también insinuó la existencia de numerosas irregularidades más en el área que dirige, aunque apenas concretó nada.

El formato de la sesión tampoco permitió profundizar mucho. Amparándose en la redacción de la petición del Pleno por parte de la oposición, el alcalde, Gabriel Amat, con el apoyo del secretario, no permitió que Barrionuevo pudiera intervenir una segunda vez para responder en la sesión a los numerosos interrogantes que surgieron tras su comparecencia, que se prolongó durante más de una hora.

Así, el edil no adscrito, miembro del equipo de Gobierno al frente del área de Turismo y Playas, dijo que la denuncia de la falsificación de su firma es la «punta del iceberg» de lo que está ocurriendo y que «llevo viviendo desde hace muchísimo tiempo por cosas que no se hacen bien y que trato de subsanar poniéndolo en conocimiento de las personas que están por encima de mí», comentó, aunque insistió una y otra vez en que su denuncia pública «no va contra el alcalde, el equipo de Gobierno o el PP».

Entre las irregularidades, Barrionuevo denunció que el Ayuntamiento ha tenido que devolver con intereses subvenciones concedidas a fondo perdido para hacer proyectos que no se han ejecutado, aunque no concretó de cuáles se trataba ni la cuantía. También habló de los dos años que le costó conseguir la compra de un motor para una lancha de Protección Civil, sin especificar los problemas que se encontró. Mencionó la existencia de facturas de servicios que no ha visto que se hayan prestado, precios por servicios que cuando ha investigado costaban la mitad de lo que se presupuestó o pagos por servicios a empresas de fuera mucho más caros de lo que pedían empresas de Roquetas.

También mencionó la existencia de un presupuesto por un servicio valorado en 130.000 euros, cuando había empresas que lo hacían por 100.000 euros e insinuó que el Ayuntamiento aceptó datos falsos aportados por una empresa en un concurso a pesar de que Barrionuevo lo advirtió y que posteriormente los técnicos de la Junta han confirmado que eran falsos. «Creyeron a la empresa, no al concejal», lamentó.

El edil denunció también la existencia de denuncias falsas contra su persona, que atribuyó a sus advertencias de lo que está pasando, e invitó a personas sin concretar a que presenten más denuncias contra él para que se aclare todo lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento.

Ante lo dicho, la oposición dijo estar en «shock», como aseguró el portavoz socialista, Manolo García, que instó al alcalde a remitir el acta del Pleno a la Fiscalía para que investigue todo lo dicho.

PSOE, Ciudadanos, Vox e IU, además del no adscrito Pepe Montoya, consideraron «gravísimos» los hechos comentados por Barrionuevo y exigieron responsabilidades politicas ante unas acusaciones que «ponen en duda todo el Ayuntamiento» en palabras de Daniel Zalalla, de Cs. Varios de ellos también mostraron su extrañeza por el hecho de que el concejal de Turismo hubiera presentado su denuncia en la Policía Nacional de Almería, el más explícito fue José Ignacio Cerrudo de Vox, que se preguntó si Barrionuevo desconfía de la Policía Local, la Guardia Civil y los juzgados de Roquetas.

Desde el equipo de Gobierno, el alcalde defendió el formato del Pleno y aseguró con respecto a las denuncias de Barrionuevo que «el Ayuntamiento está haciendo lo que tiene que hacer, lo hizo y lo está haciendo». En este sentido, sobre los hechos comentados por el edil en su intervención, Amat invitó a Barrionuevo a facilitarle un dossier con todo lo ocurrido para investigarlo, para que «los jueces trabajen por un lado y nosotros vamos a aclarar lo que tengamos que aclarar sin ningún tapujo».

Más polémica fue la intervención del concejal de Recursos Humanos, José Juan Rodríguez, que arremetió duramente contra la oposición por pedir el Pleno. El edil dijo que su área abrió una investigación cuando Barrionuevo advirtió de la presunta falsificación de su firma, expediente que se cerró poco después y que se ha vuelto a reabrir recientemente. El edil, no obstante, quitó hierro al asunto asegurando que se trataba del reconocimiento de 400 euros anuales de productividad.