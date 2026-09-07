El barrio de Las Losas finaliza sus Fiestas con pasacalles y una procesión

Roquetas de Mar afrontó una de las últimas celebraciones enmarcadas en el calendario de fiestas patronales del municipio. En este caso, el mes de septiembre ... comenzó con las fiestas de la barriada de Las Losas en honor al Corazón de María, que se celebraron durante los días 5 y 6 de septiembre con un amplio programa de actividades dirigido a vecinos y visitantes.

El pasado sábado 5 de septiembre las fiestas comenzaron a las 9.00 horas con el tradicional despertar de cohetes. A continuación, a las 9.30 horas, tuvo lugar un torneo de dominó junto a la iglesia. A partir de las 10.00 horas, la calle Las Losas acogió una gran fiesta de juegos en familia con animación musical, seguida de una fiesta infantil con juegos electrónicos y una gran zona gaming. A las 12.00 horas se celebró una gincana de juegos tradicionales con animación musical.

A las 14.00 horas, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de la tradicional paella de convivencia, organizada por la Asociación de Mayores de Las Losas, y a las 17.30 horas tuvo lugar un espectáculo de magia a cargo de David González. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, se celebró el pasacalles infantil con carrozas temáticas y la actuación del grupo de baile. A las 21:00 horas se procedió al encendido oficial del alumbrado de las Fiestas de Las Losas 2026. La noche continuó, desde las 22.30 horas, con una gran verbena popular y, a las 23.00 horas, tendrá lugar la coronación de la reina, rey y damas de las fiestas, para continuar posteriormente con la verbena.

La programación continuó el domingo 6 de septiembre con el despertar de cohetes a las 8.00 horas y, a las 8.30 horas, el Maratón de Caminar al ritmo de la charanga, con salida desde el Centro Social de Las Losas. Al finalizar la actividad se ofreció un desayuno a todos los participantes. A las 11.00 horas tuvo lugar una espectacular fiesta del agua con animación musical y, a las 12.00 horas, la gran fiesta de la espuma. La jornada continuó a las 14.00 horas con la Feria del Mediodía, mientras que a las 17.30 horas se desarrolló el taller participativo 'Mini ingenieros' y, a las 18.30 horas, el gran juego de la piñata.

Los actos de la tarde-noche comenzaron a las 19.30 horas con el homenaje a la persona mayor de la Asociación de Mayores de Las Losas. A las 20.00 horas se celebró la Santa Misa en honor al Corazón de María, patrona de Las Losas, y a las 20.30 horas dio comienzo la solemne procesión por las calles de la barriada en honor al Corazón de María, con salida desde la parroquia de Las Losas.

La programación concluyó con una gran verbena popular a las 22.30 horas y el tradicional trueno final de fiestas a las 00.00 horas. Asimismo, el municipio de Roquetas de Mar finalizará el calendario de Fiestas Patronales con los festejos en honor a la Virgen del Rosario, que se celebrará a principios del mes de octubre.