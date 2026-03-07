El barrio más blindado de Roquetas

En un momento en la Historia en el que cada vez se ve más gente con comportamientos egoístas y mirando solo y exclusivamente por sí ... mismo, sorprende la gran iniciativa que comenzó a diseñar ya en el 2.013 la Asociación de Vecinos de Las Colinas de Aguadulce.

Un plan de autovigilancia que ha logrado crear una conciencia vecinal única en el municipio roquetero y que gracias a la ayuda de los residentes se ha conseguido mantener un barrio seguro y cómodo para todos ellos desde hace años, siendo un barrio distinto al habitual cómo si se tratase de la aldea gala de Astérix y Obelix en cuanto a concienciación colectiva se refiere.

El plan de prevención y autovigilancia se empezó a poner en práctica en 2013, tres años después de la constitución de la Asociación de Vecinos de Las Colinas de Aguadulce, a raíz de que por aquel entonces el barrio contaba con viviendas vacías de nueva construcción que podían ser objeto de ocupación (en la actualidad, y según datos de la asociación, el barrio cuenta con casi el 95% de las viviendas habitadas y con apenas ocupación).

Asimismo, la asociación se puso manos a la obra tomando varias medidas. Una de ellas fue la de crear un grupo de WhatsApp, que en la actualidad lo componen 76 miembros de máxima confianza, siendo este el principal grupo de autovigilancia vecinal.

Medidas

También hay unos 342 vecinos repartidos en otros 19 grupos sectoriales que se encargan de zonas concretas del barrio, siendo coordinados por la Asociación de Vecinos y la información de interés se va cribando según necesidad o posible alerta. Además, las alertas a través de redes sociales, principalmente a través de Facebook e Instagram, son herramientas muy útiles para los vecinos.

Otras de las medidas es la de realizar paseos preventivos, que son los que hacen los vecinos cuando pasean con las mascotas o siendo más extremos, en coche. «A la hora de la autovigilancias vecinal, tenemos vecinos que cuando sacan a sus mascotas a pasear, las sacan y hacen patrulla por el barrio, y cualquier cosa rara la comunican. En casos más extremos tenemos vecinos que van con el coche también patrulla el barrio. Cualquier movimiento sospechoso se comunica, sale la alerta y entonces se activan los vecinos que pueden controlar desde esos ángulos de visibilidad más o menos especiales», explica Juan Carlos Oyonarte, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Colinas, a IDEAL.

A su vez, Oyonarte añade que «el estar aislado en el ámbito territorial y tener esa orografía tan especial (calles con un nivel superior al de otra, ángulos de visión donde se controla gran parte del barrio), ha hecho que con la autovigilancias vecinal que hemos implantado, la realidad es que somos el barrio con menor índice de robo. Solamente hemos tenido un robo en este 2026, y el índice de ocupación es prácticamente nulo».

Además, en el barrio de las Colinas «tenemos muchísimos guardias civiles, muchísimos policías y muchísimos legionarios. Esta situación hace que tengamos una sensibilidad especial por adelantarnos, por tener esa política preventiva de autovigilancias y seguridad», remarca el presidente de la asociación vecinal, y apunta que «nuestra estructura de autovigilancia vecinal en ningún momento pretende suplir la labor policial, ya que nuestro ejercicio forma parte de una colaboración ciudadana que colateralmente pretende cooperar y colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado».

Trabajo de organización

Por su parte, Héctor Gómez, vecino que reside en el barrio desde 2007 y que es vocal de su zona de la Asociación de Vecinos de las Colinas, explica a IDEAL que «aquí el trabajo que tiene la Asociación de Vecinos y los vecinos en general es un trabajo de organización para tener el barrio más seguro. Las labores son de organización y son de vigilancia y prevención básicamente. Si entra alguien en el barrio que no conocemos en actitud sospechosa, que no sea, un repartidor, cualquier otra persona que trabaje por aquí o que venga a ver un piso porque quiera comprarlo, lo que se hace es prevención y vigilancia».

Además, Gómez añade que «la gente se organiza por grupos y cuando se ven cosas raras, se hace una quedada y se intenta ver qué es lo que ocurre ahí. Cuando llega un tema más grave o que pueda derivar en un delito, lo que hace la asociación de vecinos, a través del presidente de Juan Carlos, es avisar a las autoridades competentes, como Policía Local y Guardia Civil para que ellos hagan su trabajo y tengan la información que le pueden dar los vecinos y la asociación».

El barrio de Las Colinas cuenta con una buena imagen a nivel de seguridad que incluso quienes se compran una vivienda eligen esta zona por el nivel de seguridad existente y por la labor que hace la asociación de vecinos, como es el caso de Marcos Manuel Ortega, que compró una vivienda hace años y empezó a residir en ella hace seis meses.

«Cuando estábamos buscando casa por Aguadulce, vimos la labor de la Asociación de Vecinos, las redes sociales, y al final fue una de las cosas que valoramos», comentando también la buena cohesión existente del barrio de Las Colinas de Aguadulce.