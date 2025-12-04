Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Una imagen de la banda roquetera. IDEAL

La Banda de la Unión Musical Roquetas de Mar celebra su 30 aniversario con una gala especial

Este viernes, a las 20:30 horas, en el Auditorio tendrá lugar un encuentro musical y cultural con gran parte de los músicos, familiares, amigos y allegados que en cualquier momento ha pasado por la Banda

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:07

Comenta

Mañana viernes, 5 de Diciembre, a las 20:30 horas en el Auditorio de Roquetas de Mar tendrá lugar la celebración de la Gala musical ... para celebrar el 30 aniversario desde la primera actuación de la Banda de Música. Se trata de Encuentro musical y cultural con gran parte de los músicos, familiares, amigos y allegados que en cualquier momento ha pasado por la Banda de Música y ha formado parte de la historia musical, con la celebración de un Concierto de Música dirigido por todos los directores que han formado parte de la Banda e interpretado por los músicos anteriores y actuales de la Banda.

