La Banda de la Unión Musical Roquetas de Mar celebra su 30 aniversario con una gala especial

Mañana viernes, 5 de Diciembre, a las 20:30 horas en el Auditorio de Roquetas de Mar tendrá lugar la celebración de la Gala musical ... para celebrar el 30 aniversario desde la primera actuación de la Banda de Música. Se trata de Encuentro musical y cultural con gran parte de los músicos, familiares, amigos y allegados que en cualquier momento ha pasado por la Banda de Música y ha formado parte de la historia musical, con la celebración de un Concierto de Música dirigido por todos los directores que han formado parte de la Banda e interpretado por los músicos anteriores y actuales de la Banda.

Los directores que van a dirigir en esta gala son Domingo Gálvez Gómez, Juan José Bou Álava, Manuel Horcas Cerezo e Ignacio Bolívar Ruiz. Domingo Gálvez Gómez, dirigirá la obra 'Puenteareas' de R. Soutullo. Ha sido el primer Director y el responsable musical de la puesta en marcha de la Asociación Cultural Sol y Mar. Magnífico flautista que también fue director de la Banda Municipal de Música de Almería, así como de otras bandas y formaciones. Es también el compositor que más marchas procesionales ha compuesto en la provincia de Almería. Sin lugar a dudas, la experiencia y el buen hacer de Domingo dejó en la Banda una escuela y un legado imborrable.

Juan José Bou Álava dirige la obra 'La Alegría de la Huerta' del maestro F. Chueca. Profesor de clarinete del Real Conservatorio Profesional 'Julián Arcas' de Almería, formado con los mejores maestros a nivel nacional e internacional y con una gran labor pe-dagógica a sus espaldas, Juanjo Bou representa la segunda gran etapa de la Unión Musical que se extenderá durante más de 12 años.

Manuel Horcas Cerezo, dirige la obra 'La Vuelta al mundo en 80 días' del compositor Otto Schwarz. Fue el tercer director de la banda roquetera. Al igual que sus predecesores, Manuel posee una sólida formación musical, tanto en la especialidad de Trompeta, como en el campo de la Dirección, experiencia que ha desarrollado dentro y fuera de nuestras fronteras de manera sobresaliente. En la actualidad, es director de la Banda Sinfónica San Indalecio de La Cañada (Almería), entre otras agrupaciones, y es profesor de Dirección en el Conservatorio Profesional de Música de Baza, en Granada.

Ignacio Bolívar Ruiz, dirige las obras 'Obertura para una Celebración' (José González Granero) y 'Aurora Borealis' (Rosano Galante). Comenzó su andadura en la Banda hace 30 años siendo apenas un niño. Ha crecido en la Unión Musical en todos los sentidos: física, emocional y profesionalmente. Su especialidad es el clarinete, instrumento que ha estudiado en el Real Conservatorio Profesional de Almería, en el Real Conser-vatorio Superior de Granada y, también, en el Real Conservatorio de Música de Bruselas, perfeccionando tanto su faceta de intérprete como la de director. En la actualidad, además de estar al frente de la Unión Musical Roquetas de Mar, es profesor en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de la localidad.

En el acto se homenajeará a todas aquellas personas que han contribuido tanto a la puesta en marcha como al desarrollo de la Banda y también de su Academia. La Unión Musical Roquetas de Mar es una entidad sin ánimo de lucro que ha realizado durante estos años una ingente labor humana, colectiva, social y cultural de primer nivel con la puesta en marcha de la Banda musical que ha llevado su música por el municipio y la provincia durante los últimos 30 años.

Además La Unión Musical en el 2005 hace ahora 20 años crea su propia Academia de música (y, en su seno, la Banda Academia) para la enseñanza, la difusión y el disfrute de la música y servir de cantera de músicos para la propia Banda.

Anualmente y de forma ininterrumpida durante estos años la Banda ha participado en todos y cada unos de los acontecimientos culturales de la ciudad de Roquetas (proce-siones, fiestas locales, conciertos navideños, conciertos propios, pasacalles, Galas del deporte, conciertos sacros, encuentros musicales con otras bandas, Certámenes) y fuera de la ciudad llevado el nombre de Roquetas de Mar por toda la geografía provincial, autonómica y nacional.