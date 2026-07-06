La Banda Sinfónica de Roquetas evoca la nostalgia de los 90 y el universo Disney en el Anfiteatro

El litoral roquetero se transforma esta noche en un auditorio al aire libre para acoger una de las propuestas musicales más entrañables y esperadas de ... la programación cultural veraniega. La Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar se sube al escenario del emblemático Anfiteatro del municipio este lunes, 6 de julio de 2026, a partir de las 22:00 horas. Bajo la experimentada batuta del director Ginés Martínez, la agrupación musical deleitará a vecinos y visitantes con el espectáculo titulado '¡Cine, Disney y los 90!', un concierto diseñado para el disfrute de toda la familia que realiza un viaje sonoro por las bandas sonoras cinematográficas más icónicas y los grandes éxitos del pop y el rock de una década que dejó una huella imborrable en varias generaciones.

Esta esperada comparecencia artística se encuentra plenamente integrada en la nueva edición del programa cultural estival 'A pie de calle', una iniciativa del Ayuntamiento de Roquetas de Mar que busca acercar las expresiones artísticas y el ocio de calidad a los espacios públicos y paseos marítimos durante los meses de julio y agosto. La cita de este lunes promete congregar a una gran cantidad de público, atraído tanto por la gratuidad y el marco costero del Anfiteatro como por la indudable calidad técnica de una de las formaciones instrumentales más queridas del municipio.

La trayectoria de la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar constituye un claro ejemplo de éxito educativo y evolución artística en la provincia de Almería. Fundada originalmente durante el curso académico 1999/2000 como una pequeña agrupación de iniciación para los alumnos del centro, la formación ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de sus más de dos décadas de historia. En la actualidad, el proyecto se encuentra plenamente consolidado como un referente de la música formativa y asociativa en el Poniente almeriense, destacando por su capacidad para abordar repertorios sumamente eclécticos que transitan con naturalidad desde las partituras clásicas hasta los arreglos contemporáneos.

La plantilla actual de la sinfónica está integrada por alrededor de 45 músicos que reflejan una enriquecedora diversidad intergeneracional, con edades comprendidas entre los 9 y los 50 años. Esta composición humana combina de forma orgánica a los estudiantes que cursan sus estudios en la escuela municipal con antiguos alumnos que, tras haber completado su formación o encauzado sus carreras profesionales, continúan fieles a la disciplina de la banda. El rigor de sus ensayos y la complicidad sobre las tablas han otorgado a la formación una notable popularidad, convirtiéndola en la encargada habitual de poner música a eventos de calado social en la localidad, como las ceremonias de clausura de la Escuela de Fútbol, además de propiciar colaboraciones de nivel con grandes orquestas locales.

Por otra parte, la actividad musical de Roquetas de Mar ha dejado notar su vitalidad este mismo fin de semana en otros puntos del término municipal, sirviendo de antesala perfecta para el concierto de esta noche. La zona de Villa África, en la localidad de Aguadulce, fue el escenario elegido el pasado sábado para la actuación de Art Duet, una cita que se saldó con una excelente respuesta de público y una calurosa ovación por parte de los asistentes.

Art Duet es una refinada propuesta acústica surgida en el año 2019, integrada por la personal voz de Cris de la Osa y el virtuosismo en la guitarra de Pedro Palomar. El dúo se ha especializado en la fusión elegante de estilos musicales tan diversos como el jazz, la bossa nova, el bolero tradicional y el pop latino. Durante su concierto en Aguadulce, la formación desplegó un extenso repertorio caracterizado por unos arreglos sofisticados y una atmósfera íntima que cautivó a los melómanos, refrendando el acierto del Ayuntamiento al diversificar los estilos y los escenarios dentro de la campaña de dinamización turística y cultural 'A pie de calle'.