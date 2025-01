Hacen un balance «nefasto» de la campaña navideña por la «nula implicación municipal»

J. Cortés Roquetas de Mar Jueves, 16 de enero 2025, 16:17 Comenta Compartir

El concejal socialista, Rafael Torres, ha calificado de «nefasta» la campaña navideña para el comercio local de Roquetas de Mar, donde «las calles han estado muertas», algo que ha atribuido a la falta de iniciativas por parte del Ayuntamiento, «que ha hecho dejación de funciones en favor de determinados negocios privados, en lugar impulsar directamente acciones para dar vida a las calles comerciales para que vecinos y visitantes hicieran sus compras en el comercio local».

Torres asegura que su partido ha recibido numerosas quejas por parte de los comerciantes, «que nos trasladan que la campaña ha sido malísima y en muchos casos están indignados porque este año no ha habido ninguna animación en las calles y la iluminación ha sido ridícula, incluso arterias comerciales como la Avenida Juan Carlos I». Una falta de iluminación que contrasta con la que ha tenido este año el centro, y particularmente la calle Real, «algo que como todo el mundo sabe en Roquetas, no es fruto de la casualidad».

Así, ha mencionado la ausencia este año de campañas de animación en el comercio, habituales todos los años, con personajes recorriendo a diario las calles más comerciales. Zonas comerciales en las que tampoco ha habido ninguna actuación ni actividad que atraiga a los vecinos al comercio. «Todo se ha concentrado en el Parque de Los Bajos, donde más que ayudar al comercio del centro, ha alejado al público de él, y ya no hablemos de Aguadulce, Urbanización, El Parador y el resto de zonas, que han quedado al margen de todo», denuncia el concejal socialista.

«Es lamentable que año tras año no solo no se aprenda de los errores, sino que vamos para atrás, y todo pese a que lo que se organiza no es barato precisamente», ha criticado Torres, que ha puesto de ejemplo los casi 200.000 euros que han costado las «cutres» cabalgatas de Reyes de este año «que por no tener no tenían ni caramelos suficientes un año más y que han sido adjudicadas a la empresa de siempre, ya conocida por tener casi el monopolio de los contratos del concejal Rubí», o los alrededor de 300.000 euros invertidos en «un alumbrado anticuado y de dudoso gusto, cuya distribución parece haber tenido en cuenta más el interés personal de algunos miembros del equipo de Gobierno que el apoyo a las calles más comerciales».

Para Rafael Torres, lo ocurrido «no es más que una muestra del caos que reina en el equipo de Gobierno» y particularmente en el área de Comercio, «siempre infradotada, siempre con problemas y rodeada de polémica». «Amat nunca ha apostado por el comercio local, lo demuestra cada día por la falta de medidas para apoyar a nuestros comerciantes más allá de acciones puntuales y mucha propaganda», denuncia el edil socialista, para el que la prueba de ello es que «el comercio local agoniza en Roquetas y lleva lustros que no levanta cabeza».