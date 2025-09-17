Baile, tapas típicas y deportes náuticos para dar la bienvenida a la 'Semana del Turismo' en Roquetas Del 20 al 28 de este mes, el municipio acoge una gran programación llena de actividades y eventos para disfrutar en familia

La presentación del acto se llevó a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Roquetas.

J. Cortés Roquetas de Mar Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, organizó una amplia programación de actividades que se van a llevar a cabo con motivo del Día Mundial del Turismo que se conmemora el próximo 27 de septiembre bajo el lema 'Turismo y Transformación Sostenible'.

Para esta edición, el Ayuntamiento, a través del área de Turismo y Playas, diseñó un amplio programa de actividades gratuitas dirigidas tanto a vecinos como a visitantes, que se extenderán del 20 al 28 de septiembre.

El alcalde, Gabriel Amat, destacó la importancia de esta conmemoración para la ciudad, ya que «Roquetas de Mar mantiene su liderazgo como destino turístico gracias a su capacidad para innovar y diversificar su oferta turística. Este programa refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad, la cultura, el ocio y la gastronomía, que son pilares fundamentales para seguir siendo un referente turístico nacional e internacional».

Programación variada

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, animó a la ciudadanía a sumarse a estas propuestas pensada para todos los público. «Se trata de una programación variada de actividades cuyo objetivo es poner en valor la riqueza natural de nuestro municipio así como sus principales recursos turísticos, culturales, deportivos y gastronómicos, confiamos por lo que animamos a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de esta semana tan especial».

Entre las actividades, se organizaron un gran número de iniciativas relacionadas con el deporte, especialmente los deportes náuticos, también con la cultura, la sostenibilidad, el ocio y la gastronomía. Cabe destacar la exposición gratuita en el Aula del Mar bajo el título 'Aprendiendo a Mirar Punta Entinas - Sabinar', la puesta en marcha de un autobús turístico que circulará por los principales puntos de interés turístico de la ciudad y cuyo servicio será gratuito el próximo sábado 27 de septiembre.

También se podrá participar en visitas guiadas gratuitas el sábado 20 de septiembre titulada 'Tras los muros del tiempo' desde el Castillo Santa Ana y el 25 de septiembre bajo el nombre de 'Turaniana'. Además, se organizaron salidas en Kayak y snorkel para conocer los fondos del litoral roquetero, salidas en barco, charlas de concienciación sobre microplásticos en el Aula del Mar, limpieza de fondos y de playas, cuentacuentos e itinerarios didácticos entre otras actividades.

Feria Internacional

Finalmente, esta gran semana del Día Mundial del Turismo concluirá con la tradicional Feria del Turismo, que se realiza cada año en los aparcamientos del Club Tropicana. En esta edición se llevará a cabo desde los días 27 y 28 de septiembre está previsto actividades infantiles, conciertos, carpas para el comercio local, el Mercado de Sabores Almería, barra y degustación de tapas típicas, paellada gigante gratis el domingo, exhibiciones de baile flamenco, encuentro con personajes disney.

«Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar queremos dar las gracias a todas aquellas empresas del sector turístico de la ciudad que han colaborado realizando descuentos durante esta semana lo que demuestra que la colaboración público - privada es clave para el desarrollo de cualquier iniciativa», detalló la concejala.

La edil agradeció a la marca Sabores y a la Diputación su colaboración con la feria y ha mostrado su compromiso para seguir trabajando en mejorar y reforzar Roquetas de Mar como un destino de excelencia y competitivo.