Baile, misa y procesión de la Virgen del Mar por las Fiestas de Las Marinas

La pedanía roquetera de Las Marinas se prepara para vivir el último día de Fiestas Patronales en honor a a la Virgen del Mar. Durante ... la jornada del domingo, 5 de julio, la barriada contará con nuevas actividades acuáticas y la gran fiesta de la espuma, la Feria del Mediodía y los actos religiosos en honor a la patrona. La solemne misa y posterior procesión de la Virgen del Mar recorrerán las calles de la barriada antes de poner el broche final a cuatro jornadas de convivencia, tradición y diversión con las actuaciones de Sabor a Menta y Jarana y el tradicional chupinazo de fin de fiestas.

Las fiestas arrancaron el jueves, 2 de julio, con el tradicional chupinazo anunciador y una intensa jornada que incluyó el maratón de caminar organizado por la Asociación Club de Pensionistas Las Marinas, exhibición de taekwondo, juegos tradicionales XXL, la actuación de la Academia de Baile María Carricondo y un partido de fútbol entre veteranos.

Por la noche se procedió al encendido oficial del alumbrado, la coronación de las Damas, Reinas, Reyes y Príncipe de las Fiestas de Las Marinas, así como el inicio de la verbena con la actuación de Alma Andaluza y el grupo Jarana.

Durante la jornada del viernes, el tren turístico recorrió las principales calles de la barriada y se celebrarán diversas actividades infantiles y juveniles, entre las que destacaron el concurso de habilidades artísticas, la fiesta Holi de colores y un cañón de espuma.

El sábado, 4 de julio, las actividades para los más pequeños continuaron con la gran fiesta del agua con hinchables acuáticos, un súper tobogán gigante y una gincana de juegos de habilidades. Al mediodía se celebró la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Mar y por la tarde, el desfile de carrozas por las calles.