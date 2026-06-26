El Ayuntamiento de Roquetas es segundo de España en el pago a proveedores

Los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores correspondientes al mes de abril de 2026 sitúan al ... Ayuntamiento de Roquetas de Mar como la administración local que más rápido paga a sus proveedores en Andalucía y la segunda de toda España entre los ayuntamientos acogidos al modelo de cesión.

El Consistorio roquetero registra un periodo medio de pago de tan solo 5,87 días, mejorando aún más sus indicadores de gestión económica y consolidándose como referente de solvencia, eficacia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, señaló que estos datos, que «vuelven a demostrar el compromiso del Ayuntamiento de Roquetas de Mar con una gestión económica rigurosa, transparente y eficaz, que ofrece confianza y seguridad tanto a las empresas como a los autónomos que trabajan con esta administración».

Por su parte, la concejala de Hacienda, Mayte Fernández Borja, destacó que la agilidad en el pago de las facturas es una prioridad para el equipo de Gobierno porque contribuye a fortalecer el tejido empresarial, favorece la liquidez de las empresas y genera confianza en la capacidad de respuesta de la administración municipal.

Referente de gestión en Andalucía y España

Según el informe del Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ocupa la primera posición en el ranking andaluz y la segunda en el conjunto nacional. Tras el municipio roquetero se sitúan ayuntamientos como Huelva, con un periodo medio de pago de 7,84 días; El Ejido, con 10,02 días; y Dos Hermanas, con 10,86 días.

Desde el Ayuntamiento se subraya que estos resultados son fruto del trabajo coordinado de las distintas áreas municipales y ponen de manifiesto la fortaleza financiera del Consistorio y su compromiso con una gestión cercana, eficiente y orientada al servicio público.