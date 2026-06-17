El Ayuntamiento de Roquetas felicita a la Hermandad de la Virgen de los Dolores

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar traslada la más sincera enhorabuena al nuevo equipo de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de los Dolores, ... que tomó posesión de sus cargos al frente de la Corporación.

Se abre una nueva etapa encabezada por José Francisco Maldonado, con la ilusión y el compromiso de continuar la importante labor desarrollada en los últimos años, que ha permitido consolidar esta Hermandad y fortalecer aún más sus estrechos vínculos con Roquetas de Mar.

Asimismo, el Consistorio desea a toda la nueva Junta de Gobierno los mayores éxitos en esta andadura, confiando en que el fervor, la devoción y el trabajo en favor de nuestras tradiciones sigan siendo una seña de identidad de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y de este municipio.