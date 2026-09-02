«Un Ayuntamiento que sea moderno, pero que no sea esa pecera con cristales»

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar acogió este miércoles una sesión plenaria que contó con una decena de puntos en la orden del día. Durante ... la celebración de la misma destacaron varios puntos, pero hay uno que lo hizo de sobremanera: la toma de conocimiento relativa a la aprobación del Proyecto de demolición de la actuación 'Construcción Casa Consistorial, ampliación de la Plaza de la Constitución y de los espacios adyacentes, de Roquetas.

Pepe Montoya, portavoz de Almería Avanza, comentó «donde queremos incidir es en el modelo de construcción. En Roquetas, en el Plan General nuevo que se está redactando, que se contemple la esencia de Roquetas, el ejemplo claro lo tenemos aquí al lado. Hicieron la Casa de Anita Guerrero, que se mantuvo la fachada de abajo, pero luego se ha hecho una que no tiene nada que ver. De las casas antiguas de Roquetas sabemos que hay muy pocas que se mantienen las fachadas: en la calle Faro quedan dos, en la Avenida Juan de Bonachera queda una». Además, el portavoz añadió que veremos «un Ayuntamiento que sea moderno, que cumpla con todo, con el tema climático, pero que no sea aparentemente esa pecera con cristales que da mucha luminosidad, pero que no es la esencia de Roquetas ni de los pueblos almerienses».

Por su parte, Rafael Torres, concejal de la formación socialista, explicó que «quisiéramos recordar que en este mismo salón plenario se ha debatido en numerosas ocasiones sobre la situación de la Casa Consistorial y la mejor forma de adaptar las instalaciones municipales al crecimiento de población. Es más, compañeros del Grupo Socialista anteriores a nosotros, ya apuntaron hace muchos años y en varias ocasiones la necesidad de hacer un Ayuntamiento completamente nuevo y más moderno». Además, el edil argumentó que «la respuesta del alcalde, que entonces era el mismo que ahora, fue que lo mejor era seguir comprando edificios aledaños e ir ampliando la Casa Consistorial poco a poco. Ahora parece que nos vienen a dar la razón, eso sí, como en tantas otras cosas, con más de 20 años de retraso».

Además, el edil incidió en que «en este tiempo se han ido haciendo ampliaciones, se ha ido reformando un Ayuntamiento hecho a base de trozos, se ha alquilado locales, se han comprado otros edificios cercanos porque ya no se cabía… ¿cuánto dinero nos hemos gastado los roqueteros en todo esto? Peor aún, ¿cuánto dinero nos podríamos haber ahorrado todos los roqueteros si en su día se nos hubiera hecho caso y se hubiera hecho un Ayuntamiento completamente nuevo y grande a la vista del crecimiento que estaba teniendo Roquetas? Porque al final lo que ha pasado es que hicimos un gran esfuerzo en esas ampliaciones, reformas y alquileres, que ahora quedarán reducidos a escombros, y nuevamente tendremos que hacer ahora otra enorme inversión por no haber tenido la visión, ni la planificación debida en su momento».

Asimismo, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, comentó que «el PSOE antes del 1995 quería cerrar este Ayuntamiento y hacer otro en otro lugar, fuera del municipio, varios solares que hay por ahí hacer el Ayuntamiento y había hasta un avance de un proyecto, hacia un Ayuntamiento prácticamente más pequeño que el que tenemos hoy». A su vez, Amat añadió que el «Ayuntamiento se hizo a retazos», explicando que antes había 17 concejales, luego pasamos a 21, a 25 , 27».