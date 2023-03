Ayuntamiento y Junta darán unas «condiciones dignas» a las viviendas de Las 200

J. V. ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha visitado Las 200 Viviendas de Roquetas, acompañado de la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; la directora general de Vivienda, Eloísa Cabrera; la delegada provincial de Fomento y Vivienda, Carmen Belén López; la concejal de Presidencia del consistorio roquetero, Rocío Sánchez, y el concejal de Asuntos Urbanos, José Luis Llamas. La visita ha sido para hablar in situ de la rehabilitación de 34 bloques de viviendas en esta zona del municipio. Se va a acometer una importante rehabilitación del barrio de Las 200 Viviendas solicitada por el Consistorio dentro del Plan Ecovivienda, un programa de ayudas que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha para gestionar los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda.

Amat ha destacado la importancia de este proyecto de rehabilitación «con el que se pretende dignificar un barrio cuya edificación está degradada y sus espacios públicos y urbanización son de escasa calidad, a lo que se suman graves problemas a nivel socio económico, social y ambiental». «Hemos pedido a la Junta que nos diera alguna ayuda. Creo que es la primera que he cogido de la Junta de Andalucía y ha sido del Gobierno del PP, porque para el PSOE Roquetas de Mar no existíamos. Nosotros trabajamos para todo el mundo y he tratado a todo el mundo por igual, porque se da servicio a todos los ciudadanos. La secretaria y la directora han tenido a bien visitar Las 200 Viviendas, que se va a rehabilitar. Los trabajos, por muy pronto que comiencen no será antes de mediados del próximo año y vamos a intentar que este barrio tenga unos servicios más adecuados y sea un barrio más y un barrio en condiciones», ha dicho.

Por su parte, la secretaria general de Vivienda, que se ha mostrado «encantada de estar aquí con Gabriel», ha explicado que su presencia en Roquetas de Mar es para trabajar. «Venimos a trabajar, pero también a dar también buenas noticias que, como bien dice Gabriel Amat, este Gobierno, el Gobierno que dirige Juanma Moreno, lo que ha hecho es ponerse a trabajar y ofrecer oportunidades a las personas, a los andaluces y a los ayuntamientos».

De esta forma, este programa que rehabilitará este barrio «mejorará la vida de las personas que viven aquí, que alcanzarán unas condiciones de vivienda dignas y adecuadas que muchas veces no tienen porque, además, son zonas que se acaban degradando con el tiempo y hace falta ayuda de la administración».

«Desde Andalucía estamos poniendo en marcha la rehabilitación de barriadas y, en concreto, esta actuación global tiene una inversión de casi 8 millones de euros, con una subvención de 5,2 millones, por lo tanto estamos apostando fuertemente por lo que hace falta mejorar. A partir de ahora nos ponemos a trabajar para que tengan la mejor vivienda posible y el mejor espacio urbano», ha apuntado, y ha añadido que «esta plaza en la que estamos también tendrá una actuación y una oficina de rehabilitación para informar a todos los vecinos de todo lo que se está haciendo y contar con ellos, sin ellos no se puede hacer. Poco a poco ciudades mejores, más sostenibles».

Para Alicia Martínez, «sin el Ayuntamiento de Roquetas y sin Gabriel Amat esta rehabilitación que se va a llevar a cabo no hubiera sido posible, porque nosotros ofrecemos este programa y es el Ayuntamiento, es el alcalde el que ha propuesto esta iniciativa, y pone parte de las ayudas, y es el que ha elaborado un proyecto de la mano de sus técnicos; por lo tanto también le tengo que dar las gracias, porque sin alcaldes como él Andalucía no tira», ha concluido.

Previamente a la visita, se ha producido una reunión en el despacho del alcalde de Roquetas de Mar, a la que también ha asistido el primer teniente alcalde y concejal de Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Empleo y Fondos Europeos, José Juan Rodríguez.

Rehabilitación integral

La actuación contempla la rehabilitación integral sobre un total de 340 viviendas distribuidas en 34 bloques de 6 viviendas por bloque con una altura de 3 plantas sobre rasante, 6 bloques de 20 viviendas por bloque con una altura de 5 plantas sobre rasante y, por último, 2 bloques de 8 viviendas por bloque con una altura de 3 plantas sobre rasante. Todas estas viviendas, objeto de rehabilitación, se encuentran situadas alrededor de la Plaza de Andalucía y las calles adyacentes.

Además, el programa de actuaciones, incluye, no solo la rehabilitación integral de los edificios y mejoras de las envolventes, sino que también, se intervendrá en las instalaciones térmicas, instalación de sistemas de autoconsumo, aislamiento de las viviendas y la mejora de la accesibilidad de los edificios, así como la renovación del barrio con nuevo alumbrado y dotaciones, tal y como informó IDEAL hace unos días.