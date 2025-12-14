Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los momentos de la jornada de ocio en Roquetas. IDEAL

El Aula de Mar de Roquetas fomenta la creatividad y la ilusión con el taller 'Playmobil custom'

El programa seguirá el 20 de diciembre con un taller saludable, a cargo de Yolanda García, chef de Gastroconciencia

J. C.

Roquetas de Mar

Domingo, 14 de diciembre 2025, 12:10

El Aula del Mar fue escenario el pasado sábado de un original y divertido taller de personalización de figuras Playmobil, una actividad incluida dentro del ... programa municipal 'La Mar de Divertida', impulsado por el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y producido por Contraportada y Asiento Vip, para acercar a los más pequeños al entorno marino a través de experiencias lúdicas y educativas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

