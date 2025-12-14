El Aula de Mar de Roquetas fomenta la creatividad y la ilusión con el taller 'Playmobil custom'

El Aula del Mar fue escenario el pasado sábado de un original y divertido taller de personalización de figuras Playmobil, una actividad incluida dentro del ... programa municipal 'La Mar de Divertida', impulsado por el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y producido por Contraportada y Asiento Vip, para acercar a los más pequeños al entorno marino a través de experiencias lúdicas y educativas.

Durante la sesión, los niños y niñas pudieron desmontar y recombinar piezas de diferentes figuras para crear personajes totalmente nuevos. La propuesta, guiada por Alejandro, coleccionista y experto en la materia, fomentó la creatividad, la imaginación y el pensamiento constructivo, convirtiéndose en una experiencia tan didáctica como entretenida.

Los pequeños de la casa aprendieron cómo pueden crear sus propios personajes, a partir de la unión de diferentes piezas, a la vez que demostraron su creatividad e imaginación. El taller también puso de manifiesto la fuerte pasión que existe entre el público infantil por el universo Playmobil, un recurso que demostró ser ideal para trabajar la expresión artística y la capacidad de diseño en edades tempranas.

El Área de Turismo y Playas destaca el éxito de participación y la excelente acogida por parte de las familias, que llenaron todas las plazas, subrayando el valor de ofrecer actividades que combinan aprendizaje, juego y creatividad en un entorno tan especial como el Aula del Mar.

El programa 'La mar de divertida', creado por Contraportada y Asiento Vip para el Área de Turismo y Playas, que dirige la concejal Amalia López, continuó el pasado sábado, 13 de diciembre, a las 12.00 horas, con un cuentacuentos con ambiente navideño, con inscripciones completas. En concreto, participó la narradora Mamen Puertas que interpretará un cuentacuentos basado en el libro 'Una carta para Papá Noel, de la autora Emma Yarlett.

En esta obra, se cuenta la historia de un niño llamado Oliver que quiere escribir la carta perfecta para Papá Noel… pero no sabe muy bien qué pedir. A lo largo del cuentacuentos, Oliver intentaba redactar su carta mientras se encuentra con distintos personajes que, de forma divertida, le ofrecen ideas exageradas o disparatadas. Cada sugerencia lo hace reflexionar sobre lo que realmente desea y sobre el verdadero espíritu de la Navidad.

El programa seguirá el 20 de diciembre con un taller saludable, a cargo de Yo-landa García, chef de Gastroconciencia. El 27 de diciembre habrá una visita marinera teatralizada, interpretada por dos actores, que partirá del Faro, conti-nuará con el Castillo de Santa Ana, Puerto Pesquero y Aula del Mar.

La programación concluirá con una visita de excepción, Su Majestad el Rey Ma-go Melchor, que volverá al Aula del Mar el 3 de enero, de 10.30 horas a 13:30 horas, para recoger las cartas de los pequeños de la casa, conversar y hacerse fotos con ellos. En este caso, la entrada es libre para que todos los pequeños del municipio puedan entregar sus cartas a Su Majestad.

Para los demás talleres, todas las plazas hasta Navidad ya se han cubierto. An-tes de final de mes se presentará el programa para el primer trimestre de 2025, y se volverá a abrir el plazo de inscripción gratuita, hasta completar las plazas, en el email auladelmar@roquetasdemar.es