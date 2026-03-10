El Aula del Mar realiza un viaje familiar por el paisaje de Roquetas a través de seis cuentos

El programa 'La mar de divertida' volvió a reunir a numerosas familias, en una nueva sesión de 'Cuentasábados' que registró el aforo completo y consolidó ... la actividad como una propuesta de referencia para la dinamización cultural y educativa del municipio.

En esta ocasión, la narradora Paula Mandarina propuso un recorrido literario por el territorio a través de seis cuentos que guiaron a los asistentes desde las montañas, donde se sitúan las antenas como punto de partida simbólico, hasta la zona pesquera donde los pescadores desarrollan su actividad diaria y que marcó el punto final del viaje narrativo.

Durante la actividad, los niños y niñas vivieron un recorrido imaginario en el que el paisaje fue protagonista. A medida que avanzaban las historias, el itinerario descendía desde las alturas hasta la zona de trabajo pesquero, integrando elementos naturales, culturales y cotidianos que forman parte de la identidad de Roquetas.

Las familias participaron de forma activa, compartiendo momentos de escucha, interacción y descubrimiento en un ambiente de ilusión y aprendizaje compartido. La pro-puesta permitió visibilizar el entorno desde una perspectiva creativa y cercana, reforzando la conexión entre el territorio y la narración oral.

El programa 'La mar de divertida' se desarrolla cada sábado con entrada gratuita, inscripción previa y plazas limitadas. Las inscripciones se abren cada martes para la pro-puesta semanal a través del correo electrónico auladelmar@roquetasdemar.es. La iniciativa está organizada por el Área de Turismo y Playas y cuenta con la producción de Contraportada y Asiento VIP. Está coordinado por Emilia Álvarez.