Uno de los momentos del evento realizado en Roquetas de Mar. IDEAL

El Aula del Mar realiza un taller sobre nudos marineros

Roquetas de Mar ·

Este martes se abría la inscripción para el cuentasábados del próximo sábado, 17 de enero, 'Había una vez un barquito chiquitito', que será narrado por Paula Mandarina

J. C.

Roquetas de Mar

Miércoles, 14 de enero 2026, 19:52

Comenta

El Aula del Mar de Roquetas de Mar ha echado amarras al nuevo trimestre de la pro-gramación 'La Mar de Divertida' el pasado sábado, ... con una actividad que ha llenado este espacio museístico de entusiasmo, participación y ambiente marinero. El taller 'Anudados con el mar' reunió a numerosos niños y niñas junto a sus familias en una mañana en la que han aprendido, y se han divertido, haciendo nudos marineros.

