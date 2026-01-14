El Aula del Mar realiza un taller sobre nudos marineros
Roquetas de Mar ·Este martes se abría la inscripción para el cuentasábados del próximo sábado, 17 de enero, 'Había una vez un barquito chiquitito', que será narrado por Paula Mandarina
J. C.
Roquetas de Mar
Miércoles, 14 de enero 2026, 19:52
El Aula del Mar de Roquetas de Mar ha echado amarras al nuevo trimestre de la pro-gramación 'La Mar de Divertida' el pasado sábado, ... con una actividad que ha llenado este espacio museístico de entusiasmo, participación y ambiente marinero. El taller 'Anudados con el mar' reunió a numerosos niños y niñas junto a sus familias en una mañana en la que han aprendido, y se han divertido, haciendo nudos marineros.
La actividad ha estado guiada por Macarena Molina, licenciada en Ciencias del Mar y divulgadora ambiental, junto a Luis Rodríguez, presidente de la Asociación Pescartes de Cabo de Gata, acompañados por María Rodríguez, socia de la entidad.
A través de un lenguaje cercano y adaptado al público infantil, han ido introduciendo a los participantes en el mundo de los nudos marineros, explicando para qué se utilizan y cómo forman parte del día a día del mar y de la pesca artesanal. La actividad ha sido presentada por Emilia Álvarez, coordinadora de 'La Mar de Divertida', CEO de Asiento Vip y cofundadora de Contraportada, las dos entidades que producen la programación para el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Los niños y niñas han seguido cada explicación con curiosidad, practicando los nudos paso a paso, mientras padres y madres se implicaban activamente en la actividad, compartiendo el aprendizaje y convirtiendo el taller en un auténtico momento en familia. El Aula del Mar se transformó así en un espacio vivo, donde las cuerdas, las historias del mar y el lenguaje marinero despertaron sonrisas y ganas de seguir descu-briendo.
Además de aprender a realizar distintos nudos adaptados a su edad, los participantes pudieron conocer los valores como el respeto al mar, el cuidado del medio ambiente y la importancia de la tradición marinera en un municipio tan ligado al mar como Roquetas. Como recuerdo, los niños y niñas se llevaron a casa los nudos realizados por ellos mismos durante el taller.
Este taller ha sido la primera actividad del año y del trimestre dentro de 'La Mar de Divertida', una programación impulsada por el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y producida por Asiento Vip y Contraportada, que arranca 2026 con ilusión y con la invitación abierta a todas las familias del municipio a participar y disfrutar del Aula del Mar.
Cuentasábados, el 17 de enero
La próxima cita será el sábado, 17 de enero, a las 12:00 horas, con el cuentacuentos 'Había una vez un barquito chiquitito', que será narrado por Paula Mandarina. Las inscripciones, gratuitas y con plazas limitadas, pueden realizarse, desde el pasado martes, a través del correo electrónico auladelmar@roquetasdemar.es.
Será una sesión de cuentos basada en los pescadores de barcos pequeños que se han ganado la vida en las playas roqueteras. Cuentos sobre peces y pescadores, narrados con el sello personal de Paula Mandarina.
El Aula del Mar de Roquetas de Mar ha programado once actividades para los meses de enero, febrero y marzo de 2026. Cada martes se abre el plazo de inscripción de la actividad de esa semana, hasta completar el aforo, y siempre se celebran los sábados, a las 12 horas.
El programa se compone de tres cuentasábados, tres visitas teatralizadas marineras, talleres sobre cocina saludable y pintura, el club de música sobre las olas, y una expo-sición de playmobil. En enero, tras el taller de nudos marineros y el cuentasábados del próximo sábado, seguirán el 24 de enero con el Club de Música sobre las Olas, y concluirá el día 31 de enero con una visita marinera teatralizada.
Un programa divertido y didáctico, organizado por el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, para disfrutar cada sábado y conocer el Aula del Mar, con inscripciones semanales en el correo auladelmar@roquetasdemar.es
