El Aula del Mar realiza un taller sobre nudos marineros

El Aula del Mar de Roquetas de Mar ha echado amarras al nuevo trimestre de la pro-gramación 'La Mar de Divertida' el pasado sábado, ... con una actividad que ha llenado este espacio museístico de entusiasmo, participación y ambiente marinero. El taller 'Anudados con el mar' reunió a numerosos niños y niñas junto a sus familias en una mañana en la que han aprendido, y se han divertido, haciendo nudos marineros.

La actividad ha estado guiada por Macarena Molina, licenciada en Ciencias del Mar y divulgadora ambiental, junto a Luis Rodríguez, presidente de la Asociación Pescartes de Cabo de Gata, acompañados por María Rodríguez, socia de la entidad.

A través de un lenguaje cercano y adaptado al público infantil, han ido introduciendo a los participantes en el mundo de los nudos marineros, explicando para qué se utilizan y cómo forman parte del día a día del mar y de la pesca artesanal. La actividad ha sido presentada por Emilia Álvarez, coordinadora de 'La Mar de Divertida', CEO de Asiento Vip y cofundadora de Contraportada, las dos entidades que producen la programación para el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Los niños y niñas han seguido cada explicación con curiosidad, practicando los nudos paso a paso, mientras padres y madres se implicaban activamente en la actividad, compartiendo el aprendizaje y convirtiendo el taller en un auténtico momento en familia. El Aula del Mar se transformó así en un espacio vivo, donde las cuerdas, las historias del mar y el lenguaje marinero despertaron sonrisas y ganas de seguir descu-briendo.

Además de aprender a realizar distintos nudos adaptados a su edad, los participantes pudieron conocer los valores como el respeto al mar, el cuidado del medio ambiente y la importancia de la tradición marinera en un municipio tan ligado al mar como Roquetas. Como recuerdo, los niños y niñas se llevaron a casa los nudos realizados por ellos mismos durante el taller.

Este taller ha sido la primera actividad del año y del trimestre dentro de 'La Mar de Divertida', una programación impulsada por el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y producida por Asiento Vip y Contraportada, que arranca 2026 con ilusión y con la invitación abierta a todas las familias del municipio a participar y disfrutar del Aula del Mar.

Cuentasábados, el 17 de enero

La próxima cita será el sábado, 17 de enero, a las 12:00 horas, con el cuentacuentos 'Había una vez un barquito chiquitito', que será narrado por Paula Mandarina. Las inscripciones, gratuitas y con plazas limitadas, pueden realizarse, desde el pasado martes, a través del correo electrónico auladelmar@roquetasdemar.es.

Será una sesión de cuentos basada en los pescadores de barcos pequeños que se han ganado la vida en las playas roqueteras. Cuentos sobre peces y pescadores, narrados con el sello personal de Paula Mandarina.

El Aula del Mar de Roquetas de Mar ha programado once actividades para los meses de enero, febrero y marzo de 2026. Cada martes se abre el plazo de inscripción de la actividad de esa semana, hasta completar el aforo, y siempre se celebran los sábados, a las 12 horas.

El programa se compone de tres cuentasábados, tres visitas teatralizadas marineras, talleres sobre cocina saludable y pintura, el club de música sobre las olas, y una expo-sición de playmobil. En enero, tras el taller de nudos marineros y el cuentasábados del próximo sábado, seguirán el 24 de enero con el Club de Música sobre las Olas, y concluirá el día 31 de enero con una visita marinera teatralizada.

Un programa divertido y didáctico, organizado por el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, para disfrutar cada sábado y conocer el Aula del Mar, con inscripciones semanales en el correo auladelmar@roquetasdemar.es