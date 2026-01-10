Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La edil destaca la exposición de playmobil entre marzo y abril. IDEAL

El Aula del Mar ofrecerá 11 actividades en el primer trimestre de 2026

Roquetas de Mar ·

La edil de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, anima a «participar en el programa La Mar de Divertida y conocer la belleza de este museo»

J. C.

Roquetas de Mar

Sábado, 10 de enero 2026, 02:53

Comenta

El Aula del Mar de Roquetas de Mar continuará la programación 'La Mar de Divertida' en el primer trimestre de 2026 con once nuevas actividades, ... como siempre los sábados, a las 12 horas, con las que se quiere dinamizar este espacio museístico y el en-torno portuario que lo rodea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Perimetran la plaza de la Catedral de Guadix tras hundirse el suelo
  2. 2 Vuelve la luz al Albaicín tras un apagón de once horas por el incendio de un transformador
  3. 3 Seguridad Social confirma que los jubilados nacidos en esta década tendrán el 100% de la pensión
  4. 4 La espectacular nevada sobre un pueblo de Granada en un inolvidable día de Reyes
  5. 5 Una masa de aire tropical llega a Granada este día con nuevas lluvias y un subidón térmico
  6. 6 Traspasan por motivos de salud un bar junto al Palacio de los Deportes de Granada
  7. 7 Eladio Gil, nuevo director gerente del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada
  8. 8 Horario e itinerario del traslado extraordinario de regreso de la réplica del Cristo de la Misericordia al Albaicín
  9. 9 La Guardia Civil te puede multar con 800 euros esta semana si no conduces con los neumáticos de esta forma
  10. 10

    María Antonia Garrido, nueva directora del Museo Casa de los Tiros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Aula del Mar ofrecerá 11 actividades en el primer trimestre de 2026

El Aula del Mar ofrecerá 11 actividades en el primer trimestre de 2026