El Aula del Mar ofrecerá 11 actividades en el primer trimestre de 2026

El Aula del Mar de Roquetas de Mar continuará la programación 'La Mar de Divertida' en el primer trimestre de 2026 con once nuevas actividades, ... como siempre los sábados, a las 12 horas, con las que se quiere dinamizar este espacio museístico y el en-torno portuario que lo rodea.

La concejal de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, ha visitado este jueves el Aula del Mar para presentar la programación, acompañada de Emilia Álvarez, CEO de Asiento Vip y cofundadora de Contraportada, y Antonio Verdegay, cofundador de Contraportada.

Amalia López ha afirmado que «el programa 'La mar de divertida' está permitiendo acercar el Aula del Mar y la relación de Roquetas con el medio marino a todas las familias. En el primer trimestre ofreceremos más de una decena de propuestas de enero a marzo, con cuentasábados, visitas teatralizadas, talleres y una exposición de playmobil. Queremos, a su vez, que sirva para conocer o redescubrir el Aula del Mar por todos los roqueteros».

En efecto, el programa comenzará el próximo sábado, 10 de enero, con un taller sobre nudos marineros y continuará con tres cuentasábados, tres visitas teatralizadas mari-neras, talleres sobre cocina saludable y pintura, el club de música sobre las olas, y una exposición de playmobil.

Amalia López ha querido destacar «la exposición de playmobil, que se celebrará del 7 de marzo al 5 de abril, con más de 15.000 piezas, y dos temáticas, una dedicada a las aventuras del Oeste, tan vinculadas con el cine rodado en la provincia, y la segunda sobre la Semana Santa, coincidiendo a su vez con la Semana de Pasión».

Por su parte, Emilia Álvarez, coordinadora de 'La Mar de Divertida', ha explicado que «las señas de identidad del programa que producimos desde Asiento Vip y Contraportada para el Área de Turismo y Playas son la calidad de los artistas y profesionales que participan, y la creatividad de las actividades, con el propósito de que toda la familia viva la experiencia del Aula del Mar». A su vez, ha informado que «dentro de la programación en febrero conmemoraremos el Día de los Enamorados y en marzo, el Día de la Mujer».

Taller sobre nudos marineros, el 10 de enero

El programa comenzará este 10 de enero, a las 12.00 horas, con el taller 'Anudados con el mar', impartido por Macarena Molina, científica marina y de la asociación Pescartes, que enseñará a realizar nudos marineros. La actividad está dedicada a niños y niñas a partir de 6 años, y ya se puede realizar la inscripción, gratuita y con plazas limitadas, en el email auladelmar@roquetasdemar.es Desde la siguiente actividad, la inscripción será semanal, es decir, se abrirá el martes de cada semana para la propuesta de ese sábado.

Seguirá el 17 de enero con el primero de los cuentasábados personalizados, de la mano de Paula Mandarina. Se titula 'Había una vez un barquito chiquitito', y será una sesión de cuentos basada en los pescadores de barcos pequeños que se han ganado la vida en las playas roqueteras. El 21 de febrero habrá un segundo cuentacuentos titulado 'Entre mar y montaña'.

«Roquetas se encuentra situada en la costa abrazada por la sierra de Gádor y la sierra de Enix. Visitaremos la zona a través de los cuentos, subiremos a las «antenas» e iremos bajando siempre con las historias», explica Paula Mandarina.

El tercero, el 14 de marzo, se celebra con motivo del Día de la Mujer. Bajo el título 'Ellas también cuentan', en esta sesión de cuentos ellas son las protagonistas tomando el papel de heroínas salvadoras. Son cuentos que tratan la igualdad de género.

Las visitas teatralizadas marineras recorrerán el entorno del Faro, Castillo de Santa Ana, Puerto Pesquero y el Aula del Mar los días 31 de enero, 28 de febrero y 28 de marzo.

Además, el Club de Música sobre las Olas del Aula del Mar abrirá sus puertas para los más pequeños de la casa el 24 de enero, y en febrero habrá dos talleres para conmemorar el Día de los Enamorados: El 7 de febrero, el taller 'Cocina con el corazón', y el 14 de febrero el taller 'Pintamos el amor'.

Un programa divertido y didáctico, organizado por el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, para disfrutar cada sábado y conocer el Aula del Mar, con inscripciones semanales en el email auladelmar@roquetasdemar.es