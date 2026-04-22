El Aula del Mar se llena de familias con una nueva sesión de 'Cuentasábados'

El Aula del Mar volvió a llenarse el pasado sábado con familias, imaginación y narración oral con una nueva cita de los 'Cuentasábados', dentro del ... programa 'La mar de divertida', impulsado por el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y producida por Contraportada y Asiento Vip. La actividad fue un homenaje al Día del Libro (se celebra el día 23 de abril), y registró el aforo completo, confirmando la excelente acogida de esta propuesta ambiental, turística y cultural.

La narradora Paula Mandarina presentó la serie 'Tengo libros en mi cabeza', una pro-puesta en la que los cuentos clásicos se transforman para dar lugar a nuevas historias más libres, más igualitarias y con una mirada contemporánea sobre los personajes y sus roles.

Paula Mandarina reinventó las narraciones para aportar a las protagonistas mayor voz, autonomía y capacidad de decisión. De este proceso creativo surgieron historias que rompen estereotipos y refuerzan valores como la igualdad y la equidad.

El mensaje central de la sesión giró en torno a la idea de que «puedes ser quien quieras ser», trasladando al público infantil una visión de los cuentos como espacios abiertos donde la imaginación también educa en valores.

La actividad se desarrolló como una experiencia participativa en la que la narración oral, el juego escénico y la interacción con el público fueron constantes. Niños y niñas, junto a sus familias, formaron parte activa de un relato vivo que invitaba a imaginar, crear y reinterpretar las historias desde nuevas perspectivas.

El lleno absoluto refuerza la consolidación de 'La mar de divertida' como una de las propuestas de referencia en la programación municipal, que está dinamizando el Aula del Mar y el entorno portuario.

La iniciativa, producida por Asiento Vip y Contraportada, está organizada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a través del Área de Turismo y Playas, dirigida por la concejala Amalia López.

Taller de cerámica

El programa continuará el próximo sábado con un taller de cerámica, una actividad orientada a seguir fomentando la creatividad infantil a través de la experimentación artística y el trabajo manual. Será a las 12 horas, destinado a niños y niñas a partir de 6 años, con inscripción gratuita y plazas limitadas en el email auladelmar@roquetasdemar.es

El taller de cerámica 'Crea tu plato' será impartido por Gema Góngora Díaz, propietaria de MUÏ Cerámico. Gema Góngora explica que «en este taller, guiaré a los niños y niñas paso a paso para que puedas crear un plato de cerámica desde cero y decorarlo con sus colores y diseños favoritos. No se requiere experiencia previa».