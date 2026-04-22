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La narradora Paula Mandarina. IDEAL

El Aula del Mar se llena de familias con una nueva sesión de 'Cuentasábados'

Esta serie de cuentos fue narrada por Paula Mandarina, con motivo del Día del Libro, dentro del programa 'La Mar de Divertida'

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 22 de abril 2026, 20:25

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El Aula del Mar volvió a llenarse el pasado sábado con familias, imaginación y narración oral con una nueva cita de los 'Cuentasábados', dentro del ... programa 'La mar de divertida', impulsado por el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y producida por Contraportada y Asiento Vip. La actividad fue un homenaje al Día del Libro (se celebra el día 23 de abril), y registró el aforo completo, confirmando la excelente acogida de esta propuesta ambiental, turística y cultural.

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