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Un momento del taller en el Aula del Mar de Roquetas. IDEAL

El Aula del Mar se llena de aprendizaje sobre la pesca tradicional

Roquetas de Mar ·

En el taller inmersivo, dirigido por Macarena Molina, los pequeños se 'embarcaron' en el mundo del mar

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 15 de abril 2026, 19:03

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El Aula del Mar se llena de aprendizaje sobre la pesca tradicional