El Aula del Mar se llena de aprendizaje sobre la pesca tradicional
Roquetas de Mar ·En el taller inmersivo, dirigido por Macarena Molina, los pequeños se 'embarcaron' en el mundo del mar
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Miércoles, 15 de abril 2026, 19:03
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