El Aula del Mar fomenta la creatividad con un taller de cerámica inspirado en la esencia mediterránea

El Aula del Mar de Roquetas de Mar demostró el pasado sábado que un museo puede ser mucho más que un espacio de contemplación. En ... el marco de la programación familiar 'La Mar de Divertida', organizada por el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, el Aula del Mar acogió el taller 'Crea tu plato', una propuesta de cerámica creativa impartida por la artista Gema Góngora que congregó a niños y niñas en torno a pinceles, colores y arcilla para crear sus propias piezas artesanales.

Durante la sesión, los participantes diseñaron y decoraron desde cero su propio plato de cerámica, guiados en todo momento por Gema Góngora, de MUÏ Cerámico, cuya propuesta pedagógica dejó amplio margen a la imaginación de los pequeños. El resultado fue una jornada llena de creatividad en la que cada niño y niña elaboró una pieza única, reflejo de su propio talento.

El Aula del Mar es un espacio museístico que explica la relación de Roquetas de Mar con el medio marino, y sus beneficios desde el plano social, turístico y económico. El programación familiar «La Mar de Divertida» está dinamizando este museo, a la vez que refuerza el mensaje con distintas propuestas culturales y divulgativas. Está producido por Contraportada y Asiento Vip.

Taller de pintura

El próximo sábado, 2 de mayo, tendrá lugar el taller 'Pintamos la Primavera', con la ilustradora Sol Ruiz. Esta nueva propuesta invitará a los participantes a celebrar la estación más colorida del año a través de la pintura, dentro de una programación que se extenderá a lo largo de toda la temporada con nuevas actividades y propuestas creativas para familias en el Aula del Mar de Roquetas de Mar.

Para participar en las actividades será necesaria la inscripción previa a través del correo electrónico auladelmar@roquetasdemar.es hasta completar aforo. El plazo se abre cada martes para la actividad de esa semana. Las actividades son gratuitas, con plazas limitadas.