El Aula de Mar despierta el amor por la cocina con un taller saludable

Roquetas de Mar ·

La chef de Gastroconciencia, Yolanda García, dirigió el taller 'Cocina con el corazón: postres sanos, divertidos y románticos'

J. C.

Roquetas de Mar

Sábado, 14 de febrero 2026, 14:07

El Aula del Mar se transformó el pasado sábado 7 de febrero en una auténtica cocina de chefs en miniatura. Mesas llenas de niños y ... niñas cortando manzanas, mezclando canela y pasas, y preparando la base de sus tartas, dieron forma a postres sanos, divertidos y románticos, que luego decoraron con almendras, moras, arándanos y nueces, añadiendo color y texturas.

