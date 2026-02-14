El Aula de Mar despierta el amor por la cocina con un taller saludable

El Aula del Mar se transformó el pasado sábado 7 de febrero en una auténtica cocina de chefs en miniatura. Mesas llenas de niños y ... niñas cortando manzanas, mezclando canela y pasas, y preparando la base de sus tartas, dieron forma a postres sanos, divertidos y románticos, que luego decoraron con almendras, moras, arándanos y nueces, añadiendo color y texturas.

La actividad forma parte de la programación 'La Mar Divertida', organizada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a través del Área de Turismo y Playas, que dirige la concejala Amalia López Yélamos, y producen Contraportada y Asiento Vip, con el objetivo de dinamizar este espacio cultural abierto a vecinos y visitantes.

La chef de Gastroconciencia, Yolanda García, dirigió el taller 'Cocina con el corazón: postres sanos, divertidos y románticos', enseñando a los pequeños a preparar sus postres con herramientas sencillas y a aplicar trucos caseros, como quitar el corazón de la manzana con un tapón de botella.

Cada paso convirtió la cocina en una experiencia práctica y divertida, mostrando que se puede crear sabor y magia sin complejidades. Hay que recordar que Yolanda García cree firmemente en una cocina creativa basada en los productos de proximidad, y fue galardonada recientemente con un Premio Internacional en la World Olive Oil Exhibition (WOOE), gracias a su innovación 'Chocoesparto', un chocolate gourmet, lleno de sabor, saludable y sostenible.

En el Aula del Mar, con entusiasmo y muchas ganas de experimentar, los pequeños chefs midieron, mezclaron y aderezaron, aprendiendo que cocinar es mucho más que seguir una receta: es descubrir aromas, texturas y combinaciones que despiertan la imaginación. Al final del taller, cada niño se llevó a casa su propia tarta de manzana, lista para hornear y compartir.

En la conclusión del evento, Emilia Álvarez, coordinadora del programa 'La mar de divertida, que producen Asiento VIP y Contraportada, animó a las familias a seguir participando en las divertidas actividades semanales, y en concreto en el taller, que se celebra con motivo del Día de San Valentín.

Bajo el título 'Pintamos el amor', e impartido por Sol Ruiz, los niños podrán dar rienda suelta a su creatividad con actividades de dibujo. Este taller, para niños y niñas a partir de seis años, tuvo lugar este sábado, 14 de febrero, a partir de las 12.00 horas.

Sol Ruiz es nieta del conocido pintor almeriense Miralles, «comencé de su mano mi formación artística por lo que puedo decir que dibujo y pinto desde siempre», explica Sol Ruiz.

Realizó los estudios de Bellas Artes en la Universidad Alonso Cano de Granada, donde se especializó en ilustración y pintura; y más tarde en restauración pictórica, conocimientos que utiliza en su propia obra. Trabajó durante años como comisaria de exposiciones y restauradora de patrimonio, y actualmente compagina la ilustración con su labor como docente en mi propia escuela de artes plásticas 'ArtePintura'. Sus últimos trabajos son las ilustraciones del álbum 'Kokoro y el Mar', que vio la luz en junio de 2025 con textos de María Belón y 'Los ciempiés no llevan zapatos', escrito por Paula Mandarina, ambos publicados con la editorial Libre Albedrío.

Con iniciativas como éstas, el Ayuntamiento de Roquetas continúa dinamizando el Aula del Mar, mostrando que este espacio cultural es un lugar vivo donde la creatividad, la diversión y el conocimiento sobre el medio marino conviven para alegría de los vecinos y visitantes.