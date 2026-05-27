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El Aula del Mar convierte la fruta de temporada en una experiencia de cocina saludable

El taller 'Bocadillos azules para días de sol y playa' reúne a familias en una jornada de aprendizaje, creatividad y buenos hábitos de alimentación en Roquetas

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Un momento del evento.
Un momento del evento. (IDEAL)

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Fruta de temporada y cocina saludable. Estos fueron los ingredientes de la nueva actividad del Aula del Mar de Roquetas de Mar, dentro del programa ' ... La mar de divertida', organizada por el área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y producida por Contraportada y Asiento Vip.

En el taller, celebrado el pasado sábado, las familias aprendieron a preparar una versión muy creativa de 'Bocadillos azules para días de sol y playa', una actividad incluida en la programación 'La Mar de Divertida'.

La iniciativa reunió a numerosas familias en una experiencia participativa en la que niñas y niños, junto a padres y abuelos, elaboraron un bol saludable con frutas de temporada, yogur, dátiles y chocolate, en un entorno educativo y cercano vinculado al mar.

Durante la actividad, los menores aprendieron nociones básicas de cocina adaptadas a su edad, incluyendo el uso seguro de utensilios, el cuidado en la manipulación de alimentos, la higiene en la cocina y la importancia del orden y la organización en la preparación de recetas sencillas.

El taller permitió además descubrir nuevos sabores a través de frutas como fresas, arándanos, albaricoques y dátiles, fomentando hábitos de alimentación equilibrada y el consumo de productos naturales de temporada.

La actividad ha sido impartida por la chef almeriense Yolanda García, reconocida por su trabajo en cocina sostenible y su enfoque de 'gastroconciencia', basado en la alimentación saludable, el respeto al entorno y la puesta en valor del producto de proximidad.

Emilia Álvarez, coordinadora del programa 'La mar de divertida', afirma que «las familias participantes han destacado el carácter educativo y motivador de la experiencia. Los niños y niñas han disfrutado cocinando junto a sus familiares y compartiendo una actividad diferente, lúdica y formativa, que les ha permitido a su vez conocer el Aula del Mar».

'Bocadillos azules para días de sol y playa' forma parte de «La Mar de Divertida», una programación que transforma el Aula del Mar en un espacio de aprendizaje y experiencias familiares durante el verano, acercando a la infancia al entorno marino, la gastronomía saludable y los valores de sostenibilidad.

La próxima actividad tendrá lugar el sábado, 30 de mayo, a las 12.00 horas con una visita marinera teatralizada dirigida a familias de todas las edades. La inscripción es gratuita hasta completar aforo y puede realizarse a través del correo electrónico auladelmar@roquetasdemar.es. La salida será desde el Faro de Roquetas de Mar y se visitará el Castillo de Santa Ana, Puerto Pesquero y el Aula del Mar.

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