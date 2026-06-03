El Aula del Mar contará con una gran programación para el mes de junio

on la entrada del calor, el Aula del Mar de Roquetas adelanta el programa 'La mar de divertida' a las 11.00 horas, desde el ... próximo 6 de junio, para que las familias puedan participar en esta actividad lúdica y didáctica, y luego continuar en la playa o con la gastronomía del entorno portuario, convirtiendo los sábados en una jornada perfecta.

Para el mes de junio, se preparó un variado programa con el club de música sobre las olas el próximo sábado, 6 de junio, un taller de pintura el 13 de junio, cuenta-sábados para el 20 de junio y una visita marinera teatralizada el 27 de junio. Todos a las 11.00 horas. Las inscripciones, gratuitas y con plazas limitadas, se pueden realizar desde cada martes, en el email auladelmar@roquetasdemar.es, para la actividad de esa semana. O sea, ya se pueden apuntar para el concierto musical del sábado.

La edil de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, afirmó que «el programa 'La mar de divertida' está permitiendo acercar el Aula del Mar y la relación de Roquetas con el medio marino a todas las familias. Queremos, a su vez, que sirva para conocer o redescubrir el Aula del Mar por todos los roqueteros, y la verdad es que está siendo todo un éxito. Es un plan familiar ideal para el verano».

El programa, organizado por el área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas, producido por Contraportada y Asiento Vip, y coordinado por Emilia Álvarez, comenzará el 6 de junio, a las 11.00 horas, con el Club de Música Sobre las Olas del Aula del Mar, donde se celebrará una sesión de 'Música para cuando sale el sol'. Actuará Sara Soul, que tiene una voz maravillosa, y Carlos López, con su calidad técnica a la guitarra, que nos deleitarán con música veraniega.

El 13 de junio, a las 11.00 horas, se celebrará el taller de pintura 'Pintamos un chapuzón de color', a cargo de la ilustradora Sol Ruiz. Con una trayectoria consolidada en ilustración, pintura y restauración, Sol Ruiz invitará a los niños y niñas a abrir su imaginación y pintar un verano lleno de luz, alegría y diversión en un entorno marinero.

Entre sus últimos trabajos se encuentran las ilustraciones de los álbumes 'Kokoro y el Mar', con textos de María Belón, y 'Los ciempiés no llevan zapatos', de Paula Mandarina, publicados por Libre Albedrío. También ha ilustrado el álbum 'J.A. Bayona. El niño que quería volar'.

El cuentasábados del 20 de junio, a las 11.00 horas, se titula 'Un barco cargado de cuentos'. Paula Mandarina, nuestra querida narradora oral, ofrecerá una sesión sobre cuentos recopilados en el Poniente, historias que le transmitieron los mayores.

Paula Mandarina es una reconocida narradora, que participa en los principales festivales de cuentacuentos de España, y cuyas historias están llenando el Aula del Mar de un público entregado.

Concluirá el trimestre el sábado, 27 de junio, a las 11.00 horas, con una veraniega visita marinera teatralizada, en la que se recorrerá el Faro, Castillo de Santa Ana, Puerto Pesquero y el Aula del Mar, acompañados de dos actores que interpretan a personajes tan disparatados como la hija del farero, el rey Carlos III, una pirata y una científica loca, entre otros.

Precisamente la semana pasada se celebró una visita teatralizada que llenó de alegría, historias y sorpresas el recorrido familiar con el bello entorno portuario y que concluyó con un recorrido por el Aula del Mar.