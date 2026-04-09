El Aula del Mar celebrará la primavera con 12 actividades creativas y familiares

El Aula del Mar de Roquetas de Mar se abre a la primavera con un completo programa de 'La Mar de Divertida' para el segundo ... trimestre del año, todos los sábados, donde habrá cuentasábados, el club de música sobre las olas, visitas marineras teatralizadas y talleres didácticos sobre la pesca, pintura, escritura, cerámica y cocina. Se trata de una iniciativa del área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, producida por Contraportada y Asiento Vip.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, afirma que «el programa 'La mar de divertida' está permitiendo acercar el Aula del Mar y la relación de Roquetas con el medio marino a todas las familias. Queremos, a su vez, que sirva para conocer o redescubrir el Aula del Mar por todos los roqueteros, y la verdad es que está siendo todo un éxito. No hay más que ver los datos de visitantes. La exposición de Playmobil ha sido visitada por unas 2.000 personas, muchas de ellas de otros municipios, así como de turistas que han elegido el destino de Roquetas de Mar en Semana Santa, y el Aula del Mar ha recibido en marzo de 2026 un 60% más de visitantes que el mismo mes en 2025».

Por su parte, Emilia Álvarez, coordinadora de 'La Mar de Divertida', ha explicado que «las señas de identidad del programa que producimos desde Asiento Vip y Contraportada para el Área de Turismo y Playas son la calidad de los artistas y profesionales que participan, y la creatividad de las actividades, con el propósito de que toda la familia viva la experiencia del Aula del Mar».

El programa comenzará el próximo sábado, 11 de abril, a las 12.00 horas, con un taller sobre el mar titulado 'Pescadores por un día'. Será impartido por Macarena Molina, bióloga marina y profesional vinculada a la conservación del medio marino en España, que trabaja en Pescartes, la Asociación de Pescadores Artesanales de la Reserva Marina de Cabo de Gata. Los niños y niñas aprenderán cómo es el oficio de la pesca y los beneficios para el municipio de Roquetas de Mar y la sociedad en su conjunto.

Esta actividad está dedicada a niños y niñas a partir de 6 años, y ya se puede realizar la inscripción, gratuita y con plazas limitadas, en el email auladelmar@roquetasdemar.es Desde la siguiente actividad, la inscripción será semanal, es decir, se abrirá el martes de cada semana para la propuesta de ese sábado.

El sábado, 18 abril, a las 12.00 horas, se celebrará un cuentasábados, 'Tengo libros en mi cabeza', con el que se conmemorará el Día del Libro (oficialmente se celebrará el 23 de abril). La narradora oral Paula Mandarina contará una serie de cuentos que inspirarán a los más pequeños a amar la lectura. Paula Mandarina es una reconocida narra-dora, que participa en los principales festivales de cuentacuentos de España, y cuyas historias están llenando el Aula del Mar de un público entregado.

El sábado, 25 de abril, a las 12.00 horas, se celebrará un taller de cerámica, donde los pequeños de la casa aprenderán a crear un plato. Gema Góngora Díaz, alfarera y ceramista, propietaria de MUÏ Cerámico, enseñará a descubrir el arte de crear un plato único y personalizado. «En este taller, te guiaremos paso a paso para que puedas crear un plato de cerámica desde cero y decorarlo con tus colores y diseños favoritos», ex-plica la alfarera.

El sábado, 2 de mayo, a las 12.00 horas, el Aula del Mar se llenará de color con el taller 'Pintamos la primavera'. Será impartido por la ilustradora Sol Ruiz, con una dilatada carrera profesional y gran experiencia en talleres didácticos. Los pequeños pintarán flores y elementos de la primavera. Aprenderán la técnica de la pintura y a conjuntar los colores.

El sábado, 9 de mayo, a las 12.00 horas, se celebrará un original taller de escritura, titulado 'Imagina y crea tu cuento'. Será impartido por Sarah Thomas, una reconocida escritora, que explicará las claves para crear un cuento. Seguro que en este taller nacerán algunas vocaciones de escritores.

El sábado, 16 de mayo, a las 12.00 horas, regresa Paula Mandarina para narrar el cuento 'Hambre de Roquetas'. En este cuentasábados, «contaremos historias sobre comida, alimentos y la diversidad de alimentos que tenemos en el municipio, poniendo en valor la gastronomía de Roquetas de Mar», explica Paula Mandarina.

Llegan los días de sol y los planes en la arena. Por eso, el sábado, 23 de mayo, a las 12.00 horas, en el taller saludable, aprenderán a cocinar 'Bocadillos azules para días de sol y playa'. Yolanda García. chef creadora del concepto Gastroconciencia, donde cocina con el uso de productos de kilómetro cero, enseñará a preparar un bocadillo con alimentos del mar para llevar a la playa.

El sábado, 30 de mayo, a las 12.00 horas, se celebrará una nueva y divertida visita marinera teatralizada, que, partiendo del Faro, recorrerá también el Castillo de Santa Ana, Puerto Pesquero y el interior del Aula del Mar.

El mes de junio se adelanta la programación a las 11.00 horas, para que luego las familias puedan ir a la playa o celebrar otros planes, aprovechando el buen tiempo.

El 6 de junio, a las 11.00 horas, se abre de nuevo el Club sobre las Olas del Aula del Mar, para celebrar una sesión de 'Música para cuando sale el sol'. Actuará Sara Soul, que tiene una voz maravillosa, y Carlos López, con su calidad técnica a la guitarra, que nos deleitarán con música veraniega.

El 13 de junio, a las 11.00 horas, se celebrará un taller de pintura: Pintamos un chapuzón de color, a cargo de la ilustradora Sol Ruiz.

El cuentasábados del 20 de junio, a las 11.00 horas, se titula 'Un barco cargado de cuentos'. Paula Mandarina, narradora oral, ofrecerá una sesión sobre cuentos recopilados en el Poniente almeriense, especialmente, historias que le han transmitido los mayores.

Concluirá el trimestre el sábado, 27 de junio, a las 11.00 horas, con una veraniega visita marinera teatralizada, en la que se recorrerá el Faro, Castillo de Santa Ana, Puerto Pesquero y el Aula del Mar.

Como se comprueba, el programa creado por Contraportada y Asiento Vip para el área de Turismo y Playas de Roquetas de Mar es divertido, didáctico y creativo. Las inscripciones, gratuitas y con plazas limitadas, desde cada martes, en el email auladelmar@roquetasdemar.es, para la actividad de esa semana. En primavera, las familias tienen todos los sábados una propuesta 'La mar de divertida' en el Aula del Mar de Roquetas.