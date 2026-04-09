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Uno de los talleres realizados en el Aula del Mar. IDEAL

El Aula del Mar celebrará la primavera con 12 actividades creativas y familiares

Roquetas de Mar ·

Cuentasábados, visitas, música y talleres, entre las actividades previstas para todos los sábados entre abril y junio

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 9 de abril 2026, 11:35

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El Aula del Mar de Roquetas de Mar se abre a la primavera con un completo programa de 'La Mar de Divertida' para el segundo ... trimestre del año, todos los sábados, donde habrá cuentasábados, el club de música sobre las olas, visitas marineras teatralizadas y talleres didácticos sobre la pesca, pintura, escritura, cerámica y cocina. Se trata de una iniciativa del área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, producida por Contraportada y Asiento Vip.

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El Aula del Mar celebrará la primavera con 12 actividades creativas y familiares