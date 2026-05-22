El Aula del Mar celebra el cuentasábados 'Hambre de cuentos' para llenar de sabores Roquetas

No hay nada mejor que una historia para explicar a los niños y niñas la riqueza gastronómica de Roquetas de Mar, y es lo que ... hizo el área de Turismo y Playas el pasado sábado 16 de mayo, en la última actividad del programa 'La mar de divertida'. La narradora Paula Mandarina fue la protagonista de un delicioso cuentasábados, en el que se pusieron en valor los productos locales del municipio para una alimentación saludable.

Bajo el título 'Hambre de cuentos', Paula Mandarina transformó el Aula del Mar en un espacio de narración compartida, donde los niños participaron activamente junto a sus familias en una experiencia de cuentacuentos cercana y educativa. El hilo conductor de la sesión permitió poner en valor la identidad local a través de tres productos representativos del municipio: el tomate rojo, el queso y los pescados del litoral roquetero.

A partir de estos elementos, la narradora desarrolló cuentos creados específicamente para la actividad, adaptados al contexto de Roquetas, en los que se abordaron valores como la cooperación, la creatividad y la superación de dificultades. La sesión generó una alta implicación del público, con una notable respuesta de niños y adultos, consolidando este formato de ocio educativo familiar dentro de la programación municipal.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, explicó que «la actividad registró de nuevo un lleno absoluto con un público familiar, consolidando el éxito de este programa, que convierte cada sábado al Aula del Mar en un punto de encuentro de vecinos y visitantes, donde siempre encuentran propuestas creativas, que unen turismo, cultura, concienciación ambiental y conocimiento del propio museo».

El programa 'La mar de divertida' está producido por Contraportada y Asiento Vip, y coordinado por Emilia Álvarez, quien afirmó que «no se trata de una sucesión de actividades, sino de que las familias vivan realmente la experiencia del Aula del Mar, con propuestas culturales creadas expresamente para este museo, con una cuidada escenografía y contenidos desarrollados por grandes profesionales. La satisfacción se refleja cada semana en la cara de felicidad de los niños y niñas».

La programación de 'La Mar de Divertida' continuará el próximo sábado, 23 de mayo, a las 12.00 horas, con el taller saludable 'Bocadillos azules para un día de sol y playa', una propuesta gastronómica y educativa en la que la chef Yolanda García trabajará con los más pequeños en la elaboración de recetas saludables, fomentando hábitos de alimentación equilibrada desde un enfoque lúdico y participativo, y que puede prepararse para disfrutar este verano de la playa. Yolanda García es la creadora del concepto Gastroconciencia.

Podrán participar niños y niñas a partir de 6 años y la inscripción gratuita se puede realizar en el email auladelmar@roquetasdemar.es hasta completar el aforo.