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Una de las exposición en este espacio del municipio de Roquetas de Mar. IDEAL

El Aula del Mar abre una gran exposición de Playmobil, con más de 12.000 piezas

Roquetas de Mar ·

Esta exhibición cuenta con tres temáticas: Semana Santa, el mundo del circo y el western, además de 5000 figuras

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 19 de marzo 2026, 01:14

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El Aula del Mar abrió hace unos días con una exposición de grandes dimensiones, repartida en dos espacios, perteneciente al programa 'La mar de divertida'. ... Más de 12.000 piezas y 5.000 figuras, llenas de detalles, contemplan la exposición, que recrea tres escenas, respectivamente, sobre Semana Santa, el mundo del circo, y el Western y las películas del Oeste rodadas en la provincia almeriense.

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