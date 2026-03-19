El Aula del Mar abre una gran exposición de Playmobil, con más de 12.000 piezas

El Aula del Mar abrió hace unos días con una exposición de grandes dimensiones, repartida en dos espacios, perteneciente al programa 'La mar de divertida'. ... Más de 12.000 piezas y 5.000 figuras, llenas de detalles, contemplan la exposición, que recrea tres escenas, respectivamente, sobre Semana Santa, el mundo del circo, y el Western y las películas del Oeste rodadas en la provincia almeriense.

Se ha producido con una cuidada escenografía, y está acompañada por elementos de la Cofradía de Nuestra Señora de Los Dolores, para la Semana Santa, y de Leonardo Atrezzo, para el western. La exposición se puede visitar hasta el 5 de abril, organizada por el Área de Turismo y Playas, y producida por Contraportada y Asiento Vip. Colabora la Mayordomía de la Cruz de Mayo de San Ildefonso.

Las dos primeras exposiciones, una sobre Semana Santa y otra sobre el Circo, se encuentran en el mismo espacio. La exposición muestra la Semana de Pasión, con el recorrido de diferentes hermandades y cuatro pasos procesionales, representando la Borriquita, y al Cristo en la Cruz, junto a los penitentes, las bandas de música, las fuerzas de seguridad y numeroso público.

Además, se enriquece con elementos de una ciudad, como las casas señoriales, parques y zonas de juegos. La exposición cuenta además con varios elementos cedidos por la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Un traje de penitente, un cuadro y una emocionante reproducción de la Virgen de los Dolores.

La segunda exposición muestra la alegría del circo, presidida con una gran carpa donde los trapecistas están haciendo un arriesgado número de acrobacias. Fuera, están los puestos de animación, las diferentes atracciones, caravanas y demás ambientación para disfrutar de una estupenda jornada del circo.

La tercera exposición, situada en un segundo espacio, es la más numerosa, y representa la vida del Lejano Oeste, que todos tenemos en el recuerdo por las películas rodadas en la provincia de Almería. La muestra incorpora el banco, el salón, la cárcel, la tienda de comestibles, la granja o la escuela, entre otros elementos, llenos de personajes que habitan este poblado.

Además, la exposición cuenta con un espectacular tren, el gran depósito del agua y está siempre vigilada por el fuerte de Playmobil, con un amplio destacamento de soldados. En este poblado conviven en paz indios, en sus tipis, y vaqueros, y sólo se ve alterado con el atraco al banco, en una lucha entre los forajidos y el sheriff que quiere impedir que se lleven el oro. ¿Quién ganará?.

La exposición de Playmobil tiene el acceso libre y se podrá visitar hasta el 5 de abril. La muestra está producida por Contraportada y Asiento Vip para el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y se enmarca en el programa 'La mar de divertida'.

La concejal de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, afirma que «la exposición es espectacular, y una de las tres temáticas es la Semana Santa, que hemos hecho coincidir con la Semana de Pasión de Roquetas de Mar. Animo a todos los vecinos y turistas a visitarla a lo largo de un mes y disfrutar de su calidad y los detalles de esta magnífica exposición».