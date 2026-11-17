La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido al Ministerio del Interior garantías definitivas para la plantilla destinada en Roquetas de Mar (Almería), tras ... confirmarse que queda sin efecto la redistribución de unidades y personal vinculada a la proyectada Comisaría Local de la Policía Nacional en este municipio.

A través de un comunicado, la organización ha instado al departamento estatal a asegurar la continuidad de la Guardia Civil en la localidad roquetera y a respetar íntegramente los destinos y derechos de los agentes afectados. Asimismo, han reclamado que se descarte «cualquier planteamiento de reorganización que no esté debidamente justificado y consensuado».

Desde la asociación consideran «imprescindible» que la suspensión de estos traslados se traduzca en «garantías reales para los compañeros» y evite «un nuevo periodo de incertidumbre sobre sus destinos y su futuro profesional». En esta línea, han advertido de que los efectivos del cuerpo «no pueden seguir siendo los perjudicados de decisiones políticas y administrativas que se adoptan sin contar con ellos», subrayando que tanto su carrera como la seguridad ciudadana «merecen mucho más respeto».

La entidad también ha rechazado que la seguridad pública se aborde «como una competición entre cuerpos policiales». Según han apuntado, las necesidades de los vecinos pasan por contar con «más recursos, más efectivos y una presencia policial suficiente», en lugar de adoptar medidas que impliquen «prescindir de profesionales que llevan años prestando servicio en sus municipios».

Esta reacción se produce después de que la Dirección General de la Guardia Civil trasladara oficialmente a sus agentes la anulación del reajuste de personal y unidades previsto en la provincia. La marcha atrás administrativa llega a raíz de la sentencia dictada el pasado 19 de octubre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que invalidó el apartado 92 del Anexo II de la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, donde se recogía la creación de la citada comisaría.

El fallo judicial concluyó que la norma no se ajustaba a Derecho al constatar la falta de informes o estudios previos que justificaran específicamente la medida. Para AUGC, este escenario representa un «importante revés» a los planes de Interior, que pasaban por la salida de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, insistiendo en que un cambio de tal magnitud no puede ejecutarse «sin transparencia, sin una justificación suficientemente fundamentada y sin tener en cuenta a los profesionales directamente afectados».