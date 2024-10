El Auditorio de Roquetas de Mar sale en el cupón de la ONCE del 16 de octubre Son cinco millones de cupones que llevan como motivo una imagen de la fachada principal del edificio y

La ONCE va a dedicar el cupón del próximo miércoles 16 de octubre al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, ha presentado hoy la imagen de este cupón al alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, en un acto en el que han participado el director de la ONCE en El Ejido, Alfonso Rodríguez, el consejero territorial Luis Muñiz y los concejales de Cultura, Daniel Salcedo, y de Servicios Sociales e Inclusión, María Dolores Moreno.

Son cinco millones de cupones que llevan como motivo una imagen de la fachada principal del edificio. Segovia se mostró «muy orgullosa» de llevar la imagen de la provincia de Almería a toda España a través «del mejor escaparate cultural de Roquetas de Mar». «Es una forma de presumir de nuestro patrimonio cultural y de poner en valor el potencial de Roquetas también como referente de cultura», dijo la directora de la ONCE en Almería.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha asegurado que para todos los vecinos del municipio es una satisfacción que el próximo 16 de octubre la imagen del Teatro Auditorio se pueda a mostrar a todo el país. «Estamos muy ilusionados porque cinco millones de cupones llevarán la imagen de este emblemático espacio de la ciudad por toda España, supone todo un orgullo para el Ayuntamiento, para todos los roqueteros y, en definitiva, para toda la provincia, porque el Teatro Auditorio se ha consolidado como uno de los referentes culturales de Andalucía».

Este sorteo de la ONCE del 16 de octubre coincide con la celebración de unas jornadas de convivencia en la que participarán cerca de 3.000 personas ciegas o con discapacidad visual grave procedentes de toda España en la localidad de Roquetas de Mar, una elección que responde «al atractivo de la costa almeriense, a la accesibilidad del municipio y a la calidad de la oferta hotelera de la localidad», según destacó la directora de la Organización en Almería.

20 aniversario del Teatro Auditorio

El 10 de 2004 abría sus puertas al público el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, considerado como uno de los mejores espacios escénicos de España, con la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta de Chano Domínguez y las voces de Martirio y Carmen Linares. Desde entonces, por su escenario han pasado más de 1.000 artistas nacionales e internacionales, se han celebrado más de 250 conciertos, más de 50 espectáculos de danza, 70 grandes musicales y más de 600 representaciones tanto para público infantil, adulto y familiar.

Sus excepcionales características acústicas y su singular arquitectura le han convertido en uno de los símbolos emblemáticos que definen a Roquetas de Mar.

En definitiva, innumerables espectáculos, eventos, teatros infantiles y escolares, así como visitas guiadas a las distintas exposiciones programadas o a las instalaciones técnicas, han sumado cerca de dos millones de asistentes durante estos 20 años, que han hecho del Teatro Auditorio un referente cultural para toda Andalucía

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, 11 de octubre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 17 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.