Atracciones, ruta de tapeo y pasacalles para disfrutar de las Fiestas Patronales de Roquetas Hinchables, verbenas, torneos deportivos, un encuentro flamenco y procesión de la patrona son algunos de los eventos

J. Cortés Roquetas de Mar Domingo, 5 de octubre 2025, 22:01

Durante este fin de semana, Roquetas de Mar conmemoró las fiestas en honor a la Virgen del Rosario con la que se cierra el calendario de festejos patronales de 2025.

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre, los roqueteros y visitantes pudieron disfrutar de un amplio programa de actividades que se organizaron con motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, patrona y alcaldesa perpetua del municipio que este año se conmemoran con novedades tan importantes como el estreno del nuevo recinto ferial situado junto al Teatro Auditorio.

A primera hora de la mañana de este sábado se celebró la primera de las actividades con las que arrancaron estas fiestas como es el Maratón Caminar que registró un gran éxito de participación por parte de todas las asociaciones del municipio y que tuvo como punto de partida la Plaza de la Constitución donde fueron recibidos por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, para continuar con un desayuno saludable. Además, durante la jornada del sábado se llevaron a cabo distintas actividades como la Ruta del Tapeo y en el Parque de Los Bajos se vivió un gran ambiente familiar con la participación de los más pequeños de la casa en un gran número de talleres de maquillaje de fantasía, de Globoflexia o juegos hinchables. Por la noche se realizó el Encuentro Flamenco 'Vístete con Volantes y Lunares' para continuar con el baile de la orquesta 'Alma Andaluza' en la Plaza de la Constitución.

Actividades

Las actividades lúdicas continuaron este domingo con la celebración del Torneo de Petanca 'Virgen del Rosario', torneo de dominó, ajedrez o el paseo a caballo con salida desde la Plaza de Toros junto con un gran número de actividades infantiles que se celebraron en el Parque de Los Bajos como por ejemplo el espectáculo del Gran Mago Pedro Lucas.

Para este lunes, 6 de octubre, se llevará a cabo a partir de las siete de la tarde el pasacalles infantil con carrozas con salida desde la Plaza de la Iglesia y ya a partir de las ocho de la tarde se celebrará la misa para continuar con la ofrenda floral de nardos y rosas blancas para engalanar el trono procesional de la Virgen del Rosario. A las nueve de la noche se celebrará la Gala del Mayor con la presentación del espectáculo 'El Reencuentro', bajo la dirección musical de José Álvarez y con las actuaciones de María Espinosa, Fran Doblas, María Lozano, José Ortiz, Manuel Cribano, Toñi Ronquillo.

Ya, para el martes 7 de octubre, Día Grande de la Virgen del Rosario, continuarán las actividades de ocio y lúdicas con la gran diana con gigantes y cabezudos acompañados de una gran charanga a partir de las nueve de la mañana con salida desde la Plaza de la Constitución, el Día de la Bicicleta con punto de partida en el Parque de Los Bajos a partir de las nueve y media, talleres infantiles durante toda la mañana o la Gran Fiesta Holi.

Procesión

En cuanto a los cultos religiosos, el martes 7 de octubre se celebrará la eucaristía a las siete de la tarde y posterior salida en procesión de la Virgen de Rosario Coronada y Alcaldesa Perpetua de Roquetas de Mar por las calles del centro de la ciudad costera.

Sobre las diez de la noche, se celebrará un gran espectáculo piromusical en honor a la Patrona en la Plaza Tres Mártires, en la rotonda de la Policía Local, para continuar con las actividades de ocio en las casetas y el baile que pondrán el punto y final a estas Fiestas Patronales del municipio de Roquetas de Mar.