Aspaym Almería pondrá en marcha actividades y servicios para personas con discapacidad en Roquetas

spaym Almería pondrá en marcha en Roquetas de Mar dos programas dirigidos a personas con lesión medular, discapacidad física o movilidad reducida, así como a ... sus familias y personas cuidadoras.

Las iniciativas, denominadas Aspaym Vida sin Límites y Aspaym Nutrición, contemplan diferentes servicios de orientación, asesoramiento y atención especializada, además de actividades relacionadas con la vida cotidiana y la alimentación saludable. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con los concejales Loles Moreno y Juan Carlos Muyor, mantuvieron un encuentro con la Presidenta de Aspaym Almería y la Federación de Asociaciones Aspaym Andalucía, Laura Márquez Galindo, para abordar y conocer el contenido de estos programas y las actividades previstas para los vecinos de este municipio.

Por un lado, el programa Aspaym Vida sin Límites ofrecerá información y asesoramiento sobre los recursos, prestaciones y servicios disponibles para personas con discapacidad física. También contará con atención profesional individualizada en materia de asistencia personal, con el objetivo de facilitar el desarrollo de actividades cotidianas y atender las necesidades específicas de las personas participantes.

Por otra parte, Aspaym Nutrición incluirá actividades de orientación nutricional, atención especializada y asesoramiento sobre hábitos de alimentación adaptados a personas con movilidad reducida y sus cuidadores. El programa contempla valoraciones individualizadas y la elaboración de planes nutricionales adaptados a las necesidades de cada participante.

Asimismo, se dispondrá de una báscula de plataforma adaptada para personas usuarias de silla de ruedas. Está previsto que las consultas se desarrollen en el taller de cocina del Mercado Municipal de Roquetas de Mar, los lunes, en horario de 9.30 horas a 13.30 horas y de 17.00 horas a 19.00 horas, mediante cita previa.

Las actividades y servicios serán gratuitos para las personas residentes en Roquetas y está previsto que se desarrollen hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las personas interesadas en recibir más información o solicitar cita previa pueden contactar con Aspaym Almería en el teléfono 641 13 39 09. Aspaym Almería es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2021, dedicada a la atención y el acompañamiento de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas, así como de sus familias.

La entidad desarrolla actividades de información, orientación, sensibilización y participación social en distintos municipios de la provincia de Almería.