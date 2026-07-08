Asociaciones empresariales de Roquetas exigen tolerancia cero frente a la venta ilegal

Aceur, Aeplayasal, Aupa y Acoa agradecen, en un comunicado al que tuvo acceso Ideal Almería, el compromiso de los agentes y hacen un llamamiento a ... la ciudadanía para que deje de alimentar una actividad que perjudica a toda la sociedad.

Las asociaciones de comerciantes y empresarios de Roquetas de Mar, Aceur, Aeplayasal, Aupa y Acoa quieren trasladar públicamente su reconocimiento y agradecimiento a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, «pese a la limitación de recursos y a la enorme complejidad de esta problemática, continúan trabajando de forma constante para combatir la venta ilegal en nuestro municipio», según dichas asociaciones.

Asimismo, las asociaciones desean realizar una mención especial «a los agentes de la Policía Local que participaron en la actuación desarrollada la pasada semana en el paseo marítimo de Playa Serena, destacando la profesionalidad, serenidad, paciencia y ejemplaridad con la que desempeñaron una intervención especialmente compleja».

«Su actuación representa el compromiso de unos profesionales que, en muchas ocasiones, deben afrontar situaciones de gran dificultad mientras velan por el cumplimiento de la ley y la convivencia ciudadana».

Además, este reconocimiento se hace extensivo a todos los integrantes de los diferentes cuerpos de seguridad que participan de forma coordinada en la lucha contra esta actividad ilícita.

Sin embargo, desde las asociaciones empresariales señalaron que «queremos lanzar también un mensaje claro a la ciudadanía: la venta ilegal existe porque existe quien compra. Mientras haya consumidores dispuestos a adquirir productos falsificados, continuará una actividad que perjudica gravemente al comercio legal, destruye empleo, fomenta la economía sumergida y debilita los servicios públicos que disfrutamos entre todos».

«Comprar una falsificación no es una decisión sin consecuencias. Cada producto adquirido en la venta ilegal supone una competencia desleal para cientos de comercios y empresas que cumplen con todas sus obligaciones fiscales, laborales y administrativas. Son negocios que generan empleo estable, invierten en el municipio y contribuyen, con sus impuestos, a financiar la sanidad pública, las pensiones, la educación, la seguridad, los servicios sociales y el resto de prestaciones que conforman nuestro Estado del Bienestar», indicaron desde las asociaciones.

Asimismo, las asociaciones explicaron que «quienes adquieren productos falsificados deben ser conscientes de que, aunque puedan creer que realizan una compra económica, en realidad están colaborando con una actividad que perjudica directamente al conjunto de la sociedad y obliga a destinar importantes recursos públicos y numerosos efectivos policiales a combatir una problemática que podría reducirse considerablemente con una mayor responsabilidad ciudadana».

Por ello, Aceur, Aeplayasal, Aupa y Acoea hacen un llamamiento firme a vecinos y visitantes «para que rechacen cualquier compra en la venta ambulante ilegal y apuesten por el comercio que cumple con la legalidad, genera riqueza, empleo y oportunidades para Roquetas de Mar».

A su vez, las asociaciones reiteran «su total respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y solicitan que las administraciones continúen reforzando los medios humanos y materiales destinados a la lucha contra la venta ilegal, convencidas de que solo mediante la colaboración institucional y la implicación de toda la sociedad será posible erradicar una práctica que perjudica gravemente al comercio, a la economía y al interés general».