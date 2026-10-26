La Asociación de Vecinos UrbaSerena revoluciona la Noche en Negro de Roquetas con un escaparate interactivo de terror único hasta la fecha

La Asociación de Vecinos UrbaSerena marca un hito en el municipio de Roquetas de Mar. Con motivo de la tradicional Noche en Negro, la entidad ... transformó sus instalaciones para ofrecer un proyecto decorativo interactivo sin precedentes: una experiencia inmersiva concebida para impresionar a grandes y pequeños.

Hasta el momento, ninguna asociación de vecinos de la localidad se había atrevido a desarrollar una propuesta decorativa interactiva de estas características para la Noche en Negro, cuya artífices principales son la vocal, Verónica Sánchez, y la vicepresidenta, Ana Belén Soto. Con esta apuesta arriesgada pero llena de ilusión, UrbaSerena pasa a convertirse durante esta festividad en 'TerrorSerena', un espacio diseñado para hacer pasar una velada terroríficamente inolvidable y en la que los visitantes vivirán auténticas pesadillas de cine.

Un trabajo en equipo con la mirada puesta en el barrio

Todo el trabajo de diseño, montaje y ambientación fue realizado de forma altruista y artesanal por los propios miembros de la junta directiva de la asociación. Dedicaron jornadas enteras de esfuerzo con un objetivo claro: dar a conocer la revitalizada Asociación de Vecinos UrbaSerena y demostrar las inmensas ganas de trabajar que tiene la entidad por y para Roquetas de Mar.

La asociación competirá oficialmente en el concurso de escaparates impulsado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la junta directiva decidió apostar fuerte por la iniciativa. El principal propósito es que las familias y los vecinos del entorno de las Urbanizaciones, Las Marinas y Buenavista, dispongan de un punto de encuentro lleno de dinamismo, entretenimiento y buen ambiente sin tener que desplazarse lejos de sus hogares.

«Queremos que la gente vea de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos por el barrio. Haya premio oficial o no, nuestro mayor reconocimiento será ver las caras de sorpresa de nuestros vecinos al entrar en TerrorSerena», afirmaron desde la junta directiva de UrbaSerena.

Datos útiles para la visita

El evento del escaparate interactivo 'TerrorSerena', en la Noche en Negro se podrá ver en la sede la Asociación de UrbaSerena en la Avenida Mediterráneo, Pasaje Andaluz Local 48 B, Urbanización Roquetas de Mar y siendo la entrada abierta a todos los socios, vecinos mayores y menores acompañados de adultos y visitantes.