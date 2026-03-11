La Asociación de Vecinos Urbaroquemar exige respuestas urgentes a los problemas del barrio

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Urbaroquemar mantuvo en los últimos días una ronda de reuniones con todos los grupos políticos que forman ... parte del Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar con el objetivo de trasladar directamente la creciente preocupación vecinal por los problemas que afectan al barrio y que, según denuncian, llevan demasiado tiempo sin soluciones efectivas.

En los encuentros participaron representantes de PSOE Roquetas, IU-Podemos Roquetas, Almería Avanza, Vox Roquetas y PP Roquetas, a quienes la asociación expuso con claridad la inquietud de los vecinos ante la situación de la seguridad en la zona, una cuestión que se convirtió en una de las principales preocupaciones del barrio.

Durante las reuniones también se abordaron otros problemas que afectan directamente a la calidad de vida de los residentes, como la falta de limpieza en determinadas zonas, problemas de civismo, la escasez de aparcamientos, la necesidad de mejorar las infraestructuras sanitarias y educativas, así como el mantenimiento de jardines y espacios públicos.

Desde la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Urbaroquemar se trasladó a todos los grupos políticos la necesidad de que estas cuestiones dejen de ser únicamente promesas o compromisos y se traduzcan en actuaciones concretas y visibles. Los vecinos consideran que el barrio necesita soluciones reales y planificación por parte de las administraciones responsables.

La asociación insiste en que la situación actual requiere medidas urgentes que garanticen la seguridad, el mantenimiento adecuado del entorno urbano y unos servicios públicos acordes a las necesidades de un barrio con una importante población.

A pesar del malestar existente entre los vecinos por la falta de avances en algunos de estos asuntos, la asociación valora positivamente la disposición de todos los grupos políticos a mantener este diálogo directo y espera que estas reuniones sirvan para impulsar medidas que permitan empezar a resolver los problemas planteados.

Por último, la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Urbaroquemar quiere agradecer la atención mostrada por todos los grupos políticos (IU, Almería Avanza, Vox, PSOE y PP), al tiempo que confía en que este contacto sirva para que las demandas vecinales se traduzcan en actuaciones reales por parte del Ayuntamiento.