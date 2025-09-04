La Asociación de Vecinos de Las Colinas informa sobre el asesoramiento a los consumidores
Roquetas de Mar ·La entidad explica que estos servicios no es habitual en una asociación de vecinosos pero, cuando se constituyó, recogieron esa interlocución
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:36
La Asociación de Vecinos de Las Colinas de Aguadulce comunicaron en redes sociales a finales de agosto que están «detectando que muchos vecinos desconocen que nuestra asociación tiene un servicio de asesoramiento y defensa de consumidores».
Asimismo, la entidad explicó que «la competencia en defensa de consumidores no es algo habitual en una asociación de vecinos pero, cuando nos constituimos, recogimos esta interlocución y asesoramiento vecinal en nuestro estatutos».
Por su parte, la asociación comenta que las consultas se pueden enviar al correo avvcolinasdeaguadulce@gmail.com, y que en caso de reclamaciones o denuncias de posible complejidad, el servicio cuenta con la colaboración de diferentes abogados. En el caso de vecinos a título particular, el afectado debe identificarse en la consulta.
Y por último, en el caso de comunidades de propietarios, la consulta debe contar con la autorización del presidente de dicha comunidad. Por otro lado, la asociación felicitó a la Guardia Civil y a la colaboración vecinal para evitar el intento de ocupar una vivienda, previamente controlada por la autovigilancia de los propios vecinos.
