La Asociación de Vecinos de Las Colinas informa sobre el asesoramiento a los consumidores

Javier Cortés Roquetas de Mar Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:36 Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos de Las Colinas de Aguadulce comunicaron en redes sociales a finales de agosto que están «detectando que muchos vecinos desconocen que nuestra asociación tiene un servicio de asesoramiento y defensa de consumidores».

Asimismo, la entidad explicó que «la competencia en defensa de consumidores no es algo habitual en una asociación de vecinos pero, cuando nos constituimos, recogimos esta interlocución y asesoramiento vecinal en nuestro estatutos».

Por su parte, la asociación comenta que las consultas se pueden enviar al correo avvcolinasdeaguadulce@gmail.com, y que en caso de reclamaciones o denuncias de posible complejidad, el servicio cuenta con la colaboración de diferentes abogados. En el caso de vecinos a título particular, el afectado debe identificarse en la consulta.

Y por último, en el caso de comunidades de propietarios, la consulta debe contar con la autorización del presidente de dicha comunidad. Por otro lado, la asociación felicitó a la Guardia Civil y a la colaboración vecinal para evitar el intento de ocupar una vivienda, previamente controlada por la autovigilancia de los propios vecinos.