La Asociación 250 Aniversario Roquetas de Mar abre nueva sede

Este jueves 18 de septiembre, el municipio de Roquetas de Mar vivió un momento muy especial con la inauguración de la sede de la Asociación 250 Aniversario de Roquetas de Mar, un espacio que guarda y difunde la memoria colectiva de la localidad costera.

Cartografía histórica, libros, trajes de época y una exposición permanente que recorre la historia de este municipio desde 1776 convierten este lugar en un auténtico testimonio cultural y patrimonial. Al acto asistieron los concejales Daniel Salcedo y Mari Ángeles Alcoba, acompañando a la asociación en esta nueva etapa. La sede se encuentra en la calle Aparecidos, número 17.

Asimismo, durante estos meses, la Asociación 250 Aniversario Roquetas de Mar está realizando una gran cantidad de eventos como exposiciones, rutas de senderismo, talleres, mesas informativas y conferencias para promocionar la historia de este gran municipio de la provincia de Almería, que cuenta en la actualidad con más de 112.000 habitantes censados. Desde la entidad explican que su afán está en la implicación de todos los sectores sociales y, por supuesto, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.