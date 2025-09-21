Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes de la entidad en su nueva sede en el municipio. IDEAL

La Asociación 250 Aniversario Roquetas de Mar abre nueva sede

Cartografía histórica, libros, trajes de época y una exposición permanente que recorre la historia de este municipio desde 1776 convierten este lugar en un auténtico testimonio cultural

J. Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:57

Este jueves 18 de septiembre, el municipio de Roquetas de Mar vivió un momento muy especial con la inauguración de la sede de la Asociación 250 Aniversario de Roquetas de Mar, un espacio que guarda y difunde la memoria colectiva de la localidad costera.

Cartografía histórica, libros, trajes de época y una exposición permanente que recorre la historia de este municipio desde 1776 convierten este lugar en un auténtico testimonio cultural y patrimonial. Al acto asistieron los concejales Daniel Salcedo y Mari Ángeles Alcoba, acompañando a la asociación en esta nueva etapa. La sede se encuentra en la calle Aparecidos, número 17.

Asimismo, durante estos meses, la Asociación 250 Aniversario Roquetas de Mar está realizando una gran cantidad de eventos como exposiciones, rutas de senderismo, talleres, mesas informativas y conferencias para promocionar la historia de este gran municipio de la provincia de Almería, que cuenta en la actualidad con más de 112.000 habitantes censados. Desde la entidad explican que su afán está en la implicación de todos los sectores sociales y, por supuesto, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  2. 2 Arde el autobús de un equipo de fútbol en la A-92 en Granada
  3. 3

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  4. 4 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  5. 5

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  6. 6

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  7. 7 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  8. 8

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  9. 9 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  10. 10 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Asociación 250 Aniversario Roquetas de Mar abre nueva sede

La Asociación 250 Aniversario Roquetas de Mar abre nueva sede