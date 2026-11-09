Asesoramiento, mesa redonda y formación por el IV Salón Mujer Emprende

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, visitó el IV Salón Mujer Emprende, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, una ... iniciativa organizada por Mujeres Influyentes de Almería, bajo la dirección de María Montagut Gómez, que reunió a empresarias, emprendedoras y profesionales de distintos sectores para compartir experiencias, conocimientos y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Durante su visita, el alcalde destacó la importancia de este encuentro, que alcanza su cuarta edición, en el que se inscribieron más de 300 personas y que permite visibilizar el talento femenino y la aportación de las mujeres al desarrollo de la provincia.

Gabriel Amat señaló que «este salón es una oportunidad para reconocer el trabajo de tantas mujeres que, desde ámbitos muy diferentes, contribuyen cada día al crecimiento económico, social y empresarial de nuestra provincia. Mujeres que, con su esfuerzo, preparación e iniciativa, generan oportunidades, crean empleo y son parte fundamental del desarrollo de nuestra tierra».

Asimismo, el alcalde felicitó a María Montagut y a todas las personas y entidades implicadas en la organización por impulsar un encuentro que favorece el intercambio de experiencias y la creación de vínculos entre profesionales. «Es importante seguir promoviendo espacios como este, en los que las mujeres puedan compartir sus proyectos, aprender unas de otras y encontrar nuevas oportunidades para seguir creciendo», añadió.

Por su parte, María Montagut , directora de Mujeres Influyentes de Almería y organizadora del Salón Mujer Emprende, destacó que «alcanzar esta cuarta edición supone consolidar un espacio que nació con el propósito de ofrecer herramientas, conocimientos y oportunidades reales a las personas que quieren emprender o hacer crecer sus negocios. Este año he querido dar un paso más, ampliando la programación y reuniendo a cerca de medio centenar de profesionales para ofrecer una experiencia que va mucho más allá de una jornada de ponencias».

Montagut subrayó también que «el verdadero valor de este Salón está en todo lo que puede surgir a partir de él: una idea que encuentra orientación, un proyecto que consigue dar un paso adelante o dos profesionales que se conocen y comienzan a colaborar. Ese es el espíritu del Salón Mujer Emprende: que las oportunidades no terminen cuando se cierran las puertas del evento».

Una completa programación dedicada al emprendimiento femenino

Bajo el lema 'El lugar donde las ideas encuentran el impulso', esta cuarta edición desarrolló una programación que combina formación, asesoramiento, experiencias empresariales y actividades de networking, con la participación de representantes de instituciones, empresas, asociaciones y colegios profesionales.

Entre las actividades principales destaca la mesa 'De la idea al negocio: claves para emprender', en la que participaron representantes de Andalucía Emprende, la Universidad de Almería, Grupo Cajamar y la Agencia Creativa Caterina Pak, moderada por la asesora de Comunicación de la Universidad de Almería, Antonia Sánchez Villanueva.

El programa también incluyó una ponencia sobre los rasgos de la personalidad emprendedora, a cargo del psicólogo organizacional Raúl Cobo, y la mesa 'El pulso de un sector con futuro: cuatro miradas empresariales', que reunió a Gema Requena, de Centros Dentales Chafarinas; Tamara Sánchez, de Centros Neuromar; Elena Amat, de Multiópticas; y Lucía Muñoz, de Lucía Muñoz Nutrición y La Vega Clinic.

Talleres, asesoramiento y nuevas oportunidades

De forma paralela, el Salón contó con el Laboratorio Mia, un espacio de talleres prácticos en el que se abordaron cuestiones como la comunicación en público, la toma de decisiones, la inteligencia artificial aplicada a los negocios y el uso de las redes sociales como herramienta de marketing y ventas.

Otra de las propuestas es la zona de asesoramiento empresarial, en la que participaron entidades como la Cámara de Comercio de Almería, la Universidad de Almería, Andalucía Emprende, Cajamar, Grupo Atu y Almur, entre otras. Este espacio sirvió para ofrecer orientación sobre planes de negocio, financiación, formación, estrategias de marketing e imagen profesional.

Como novedad, esta cuarta edición se incorporó un espacio dedicado a la salud, el bienestar y el autocuidado, en colaboración con Uniprosal y los colegios profesionales sanitarios de Almería. A través de diferentes talleres se abordaron aspectos relacionados con la salud física y emocional, la menopausia, la maternidad y la conciliación entre la vida personal y profesional.

La programación se completó con una sesión de networking dirigida por María José Vizcaíno, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (Almur), concebida para favorecer el contacto entre profesionales, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración.

El IV Salón Mujer Emprende volvió a poner de manifiesto la diversidad del talento femenino de la provincia y la importancia de contar con espacios que contribuyan a impulsar proyectos, fortalecer las relaciones profesionales y dar visibilidad al trabajo que desarrollan las mujeres en los distintos sectores de actividad.