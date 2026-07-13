«Me aseguraron que llegarían 300 policías, ahora van a venir 210»

La concentración convocada por nueve asociaciones profesionales de la Guardia Civil frente al Puesto Principal de la Guardia Civil, ubicada en la calle Duque de ... Ahumada, en la localidad de Roquetas de Mar, para exigir al Ministerio del Interior que descarte cualquier decisión que suponga el desmantelamiento del Puesto Principal de la Guardia Civil llegó a contar con una gran asistencia (cerca de 400 personas) entre las que se encontraban el equipo de Gobierno de Amat; concejales de la oposición, la parlamentaria del PP, Julia Ibáñez; los parlamentarios de Vox, Rodrigo Alonso, Clotilde Salvador Sánchez y Juan José Bosquet Arias, y el alcalde de Felix, Baldomero Martínez.

El alcalde, Gabriel Amat, acudió junto con su equipo de Gobierno para apoyar la concentración recordó que este «cuerpo lleva aquí más de cien años. Forma parte de la historia de esta ciudad y los vecinos no saben vivir sin la Guardia Civil».

Además, el regidor municipal explicó que «la historia es muy larga. Este Ayuntamiento firmó en su momento un protocolo con el Gobierno para ofrecer un cuartel construido a Interior. Se aprobó todo con el ejecutivo anterior y con la llegada de Pedro Sánchez se paralizó, incumpliendo las promesas y procedimiento que se había rubricado».

Amat fue más allá incluso, al desvelar las reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio, en «las que nadie nos dijo que la llegada de la Policía Nacional iba a significar la marcha de la Benemérita. La demarcación puede ser, como sucede en otros municipios, caso de El Ejido, compartida».

A su vez, Amat añadió que «me aseguraron que llegarían 300 policías, ahora van a venir 100. Les damos instalaciones provisionales y después otras, más grandes, que deben acondicionar, para instalar la Comisaría. Les ofrecemos servicios siempre que nos los piden. Incluso, tenemos un proyecto para un nuevo cuartel de la Guardia Civil desde hace años, en el que poníamos 50 millones de las antiguas pesetas otro para la Policía, pero el Gobierno no ha hecho nada de nada».

Asimismo, el alcalde señaló que «lo que no puede hacer el Gobierno de Pedro Sánchez es ofrecernos la llegada de 210 policías nacionales a cambio de que se vayan 184 guardias civiles. No entendemos un cambio a peor. Nuestra pretensión es justo la contraria: Siempre mejorar. No es que lo queramos nosotros, es una exigencia de los ciudadanos. Somos un municipio que hoy mismo viven más de 200.000 personas, 115.000 censadas, que exige seguridad y tranquilidad».

El alcalde dice tener esperanza en que la situación, todavía, se pueda revertir, «a pesar de que no nos contesten a nuestros requerimientos». Por eso confía en que llegue el próximo año «porque no les va a dar tiempo a desarrollar el Protocolo firmado. Están acostumbrados, el Gobierno, a hacer proyectos y luego no desarrollarlos«. De ahí que, «vamos a intentar y no pararé en buscar ofrecer seguridad a los vecinos y también dar estabilidad a los números que desarrollan su trabajo en Roquetas y que tienen aquí a sus familias integradas».

Los próximos pasos municipales serán continuar con la reivindicación de que ambos cuerpos, Policía y Guardia Civil, desarrollen su trabajo de forma compartida en el municipio. En este sentido, Gabriel Amat recordó como en el penúltimo Pleno municipal se aprobó una moción, presentada por su grupo y apoyada por unanimidad, en la que se pedía a Interior que el servicio fuera compartido.