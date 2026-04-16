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El cantante Ariel Rot en un concierto. IDEAL

El Arrebato, Luis Piedrahita y Ariel Rot actuarán esta primavera en el Teatro Auditorio de Roquetas

El escritor Juan Manuel de Prada protagonizará el Aula de Literatura el 13 de mayo

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 16 de abril 2026, 19:49

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Roquetas de Mar ha preparado una intensa actividad cultural para esta primavera, donde serán protagonistas los conciertos de música, la literatura y el teatro. En ... el apartado de música, este mes de abril, concretamente el sábado, día 18 tendrá lugar el concierto de la Film Symphony Orchestra que regresa al Teatro Auditorio con 'Toon Story'. Será a las 19 horas. El 25 de abril a las 21 horas será el concierto 'Una noche de amor desesperada'.

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El Arrebato, Luis Piedrahita y Ariel Rot actuarán esta primavera en el Teatro Auditorio de Roquetas