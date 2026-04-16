El Arrebato, Luis Piedrahita y Ariel Rot actuarán esta primavera en el Teatro Auditorio de Roquetas

Roquetas de Mar ha preparado una intensa actividad cultural para esta primavera, donde serán protagonistas los conciertos de música, la literatura y el teatro. En ... el apartado de música, este mes de abril, concretamente el sábado, día 18 tendrá lugar el concierto de la Film Symphony Orchestra que regresa al Teatro Auditorio con 'Toon Story'. Será a las 19 horas. El 25 de abril a las 21 horas será el concierto 'Una noche de amor desesperada'.

El 11 de abril, Pepón Nieto, Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad encabezan el reparto de 'La pasión infinita' que llega al Teatro Auditorio. El teatro infantil también será protagonista en abril. La compañía Xarop Teatre representa la obra 'El pirata barba' el día 16.

El 22 de abril, la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar acoge la actividad 'Poetas y jóvenes' que coordina Diego Reche y que tendrá como protagonista al escritor Roger Wolfe. Ángeles Mora será la protagonista también de 'Poetas y jóvenes' el día 24 de abril en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. En el apartado literario, el 30 de abril a las 19 horas, se presenta en el Castillo de Santa Ana, la obra 'Robolex' a cargo de su autor, Juan Manuel Sánchez.

El viernes, 10 de abril a las 19:30 horas se presenta en el Castillo de Santa Ana la novela 'La conspiración del mañana' de Jon Détaro. Roquetas de Mar también celebrará el Día Internacional del Libro el día 23 de abril. El libro 'De mayor quiero ser mamá' de María Rodríguez Frías se presenta el 22 de abril en la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar. De igual forma, la novela 'Reditus, muerte entre las sombras' de Alfonso Viciana se presenta el 23 de abril en el Castillo de Santa Ana.

El poemario 'Rescate' de Francisco J. Sánchez Collantes se dará a a conocer el 24 de abril en el Castillo de Santa Ana. Del 16 al 21 de abril se llevara a cabo una ruta literaria a Lisboa. «El Tajo y la palabra» Recorrido literario por la Lisboa de Pessoa y la iberia de Saramago. Actividad dirigida a los miembros del Club de Lectura y usuarios de las Bibliotecas Municipales hasta completar las plazas disponibles.

El mes de mayo arrancará a nivel musical el día 9 a las 19 horas en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro con el Encuentro de Corales 'Hermandad Mediterránea' con la Coral Polifónica Ciudad de Roquetas y la Coral Alminares de Nerja. El 16 de mayo el Teatro Auditorio recibirá a El Arrebato que llega con la gira de su nuevo disco 'El viaje inesperado'.

Los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro representarán el 8 de mayo en el Teatro Auditorio la zarzuela 'La alegría de la huerta'. Roquetas también forma parte de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro por lo que el 9 de mayo el Teatro Auditorio acoge la obra 'El rey de la farándula' con Ángel Ruiz.

El Teatro Escolar contará con la obra 'La gallina churra' a cargo de la compañía La Gotera de Lazotea los días 12 y 13 de mayo a las 10 y 12 horas en el Teatro Auditorio. En teatro infantil, la compañía Tuttilifamili pondrá en escena la obra 'Monocromo' el día 14 de mayo en el Teatro Auditorio. Los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro representan el 22 de mayo en el Teatro Auditorio la obra 'Así que pasen cinco años'.

Olivia Molina, Fernando Andina, Diana Palazón y Sergio Mur protagonizan la obra 'Locuras paralelas' que se representa el 23 de mayo a las 21 horas en el Teatro Auditorio. El humor llegará a Roquetas de Mar con Luis Piedrahita con su 'Apolípticamente correcto' el 30 de mayo a las 21 horas al Teatro Auditorio.

El 13 de mayo el Aula de Literatura de Roquetas de Mar tendrá como protagonista a Juan Manuel de Prada. La actividad se llevará a cabo en el Castillo de Santa Ana a las 20 horas. El 28 de mayo en el Castillo de Santa Ana se presenta la obra 'Antología roquetera. Roquetas de Mar, apuntes para su historia' seleccionada y presentada por María José López Carmona y con la participación y aportación de José Manuel Navarro, dedicada a la obra de Enrique Silva Ramírez.

El libro 'Tu casa, tu estilo' de María Ruiz se presenta el 7 de mayo en la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar. La Biblioteca Municipal de Aguadulce acogerá el 22 de mayo Café con letras con la presencia del escritor Francisco Cañabate Reche.

El mes de junio, contará con un concierto de Ariel Rot que llega el 13 de junio al Teatro Auditorio con su gira 'En vivo mucho mejor 2026». Compañía Teatro La Paca representa el 4 de junio la obra 'Blancanieves (La verdadera historia' en el Teatro Auditorio. Los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro representan 'Ni muerto ni rico sino todo lo contrario' el día 5 de junio en el Teatro Auditorio.

Josema Yuste, Javier Losán, Santiago Urrialde y Esther del Prado serán los protagonistas de la obra 'Que Dios no pille confesados' que llega el 6 de junio al Teatro Auditorio. Los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro representan el 12 de junio la obra 'Las Troyanas'. De igual forma, otro grupo de alumnos de la Escuela Municipal de Teatro representan 'La casa de Bernarda Alba' el día 21 de junio en el Teatro Auditorio. El 27 de junio, el Teatro Auditorio acoge la obra 'Lavar, cortar y enterrar' a cargo de alumnos de la Escuela Municipal de Teatro.

El 19 de junio se presenta el libro 'Donde el mar nos lleve' de Sandra Segura. El acto será en el Castillo de Santa Ana. El 4 de junio se presenta la obra 'Memorias de un brigadista español' a cargo de su autor Fran Martín. Será en la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar. El 11 de junio a las 20 horas en la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar tendrá lugar una charla coloquio con el escritor Francesc Miralles.