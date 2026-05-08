El arraigo de las Cruces de Mayo se renueva con el grupo joven

Desde el jueves hasta el domingo, del pasado puente de mayo, la Caseta de la Hermandad de la 'Buena Muerte' y 'Amargura' abrió sus puertas ... para que los hermanos, vecinos y visitantes pudieran compartir momentos, en torno al monumento elaborado con la Santa Cruz.

Este año la temática ha sido 'Huerto almeriense'. Se podía apreciar una composición que combina verduras y hortalizas típicas de la zona, con una pequeña zona de descanso, donde no faltaba detalle: desde la comida recién elaborada, hasta el mandil apoyado sobre la silla. Todo ello integrado con flores y plantas, que dan riqueza y vida a esta festividad.

Por otra parte, y también liderada por la juventud de la Hermandad, tuvo lugar la procesión de la Santa Cruz, donde acompañó la Agrupación Musical Santa María de La Paz (El Ejido).

El exorno floral del paso estaba compuesto por clavel jaspeado naranja, statice amarillo, helecho, lentisco y romero, colores y aromas propios de estas fechas.

A las 10.30 horas de la mañana, la Cruz parroquial asomaba por el dintel de la puerta de la Capilla, para regalar a sus hermanos y visitantes una mañana que, sin dejar de poner la mirada en el cielo, fue de recuerdo.

De regreso a la Capilla, Ntra. Sra. de los Remedios que, engalanada de Reina, presidía un altar extraordinario en la calle Fernández de Moratín, donde recibe culto privado, acogió al cortejo con amor de madre.

A las 13.10 horas finalizaba el desfile procesional. Ahora solo queda restar los días para volver a hacerse Cofradía, presumiblemente en 2027.

Por otra parte, la Hermandad encara la recta final del curso con la celebración de la Feria y Fiestas en honor a San Isidro Labrador, que tendrá lugar del jueves 14 al domingo 17 de mayo. La corporación estará presente en el ambigú de la Plaza de la Iglesia desde la noche del jueves 14 de mayo y, además, abrirá las puertas de su Casa de Hermandad, como caseta, desde el viernes 15 al mediodía, en unos días marcados por la convivencia y el encuentro entre hermanos y vecinos.