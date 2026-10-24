El Archivo Municipal de Roquetas, con documentos desde 1786, planea su mudanza ante el derribo del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha sacado a licitación por 152.842 euros el traslado de su Archivo Municipal, que conserva documentos desde ... 1786, así como de expedientes y mobiliario de otras dependencias municipales, para dejar libre la actual Casa Consistorial antes de su demolición, prevista para diciembre de este año.

La mudanza llevará toda esta documentación a una nave municipal de Cortijos de Marín, donde permanecerá de forma provisional mientras se construye el nuevo Ayuntamiento.

El traslado supone mover buena parte de la memoria documental del municipio. El Archivo Municipal, ubicado en el semisótano del Ayuntamiento, custodia casi 11.000 cajas y cerca de 3.000 libros, con documentos de hasta 240 años de antigüedad.

Entre ellos también figuran documentos de antiguas entidades urbanísticas de Aguadulce, Playa Serena y Roquetas, además de fotografías aéreas tomadas entre 1967 y 1976, según consta en la documentación consultada por Europa Press.

La mudanza tampoco se limitará a las cajas. Habrá que desmontar, transportar y volver a instalar más de 2.100 metros lineales de estanterías del Archivo, buena parte de ellas móviles sobre raíles, además de armarios, librerías y mesas de oficina.

El contrato se divide en dos lotes que podrán adjudicarse a empresas distintas, con 52.635 euros para desmontar, trasladar y volver a montar las estanterías del Archivo y otros 100.207 euros para la mudanza de los documentos y el mobiliario.

El pliego exige conservar el orden original de los expedientes y proteger individualmente los libros que lo requieran. Además, advierte de que la empresa adjudicataria «no podrá destruir, eliminar ni descartar documento alguno» y obliga a transportar la documentación en vehículos cerrados y contenedores precintados para evitar pérdidas o deterioros.

La nueva Casa Consistorial

El traslado del archivo constituye uno de los pasos previos a la demolición de la Casa Consistorial, cuyo proyecto fue aprobado a finales de julio con un presupuesto de 1.090.904 euros y un plazo estimado de ejecución de tres meses.

La demolición permitirá construir una nueva sede municipal y transformar el entorno de la plaza de la Constitución, en una actuación cuya inversión prevista ronda los 15 millones de euros. De esta cantidad, la Diputación de Almería ha comprometido una aportación de tres millones de euros, repartidos entre 2026 y 2027.

El proyecto contempla reunir en el futuro edificio buena parte de los servicios municipales que ahora se encuentran repartidos por distintas dependencias. También incluye un aparcamiento subterráneo de 46 plazas y la recuperación de más de 560 metros cuadrados de espacio público para ampliar la plaza de la Constitución y conectarla con la plaza Luis Martín.